Aysén profundiza su conversación sobre capital natural e invita a sumarse a las jornadas del 28 y 29 de noviembre

Tras una primera jornada marcada por el interés ciudadano, la alta participación institucional y un intercambio profundo de ideas, el Seminario Aysén Carbono Capital Natural 2025 continúa este viernes 28 de noviembre con un día dedicado a la gobernanza, acción territorial y las oportunidades que abre una economía basada en naturaleza. La invitación sigue abierta para todas las personas, organizaciones, emprendedores, instituciones públicas, privadas y academia que quieran ser parte de este diálogo regional.

El encuentro, organizado por la SEREMI del Medio Ambiente, el Gobierno Regional de Aysén, Transforma Cambio Climático de CORFO y CONAF Aysén, ha reunido a especialistas locales, nacionales e internacionales para analizar los desafíos del mercado de carbono, los sistemas de compensación, la valorización del capital natural y los modelos de financiamiento que pueden impulsar proyectos sostenibles en el territorio.

Un puntapié inicial para ordenar, proyectar y conectar la acción regional

Durante el primer día, el SEREMI del Medio Ambiente, Yoal Díaz Reyes, destacó que la región se encuentra en un punto clave para integrar conservación, desarrollo y una mejor gestión de instrumentos económicos vinculados al carbono, “este seminario busca relevar la importancia de valorar nuestro capital natural, ordenar las temáticas vinculadas a compensación de emisiones y, sobre todo, articular el trabajo que ya se está desarrollando para que rinda frutos. Aquí vemos una oportunidad enorme, un puntapié inicial para avanzar en políticas públicas que permitan tanto conservar como proyectar nuevas oportunidades para Aysén”, aseguró.

Desde el Gobierno Regional, La profesional de la División de Fomento e Industria, Zolka Moreno, enfatizó la relevancia de abrir este camino “Este es un tema relativamente nuevo, y queremos abrir el camino para generar ese vínculo entre conservación y desarrollo productivo. Desde pequeños productores a grandes iniciativas de conservación, estamos buscando cómo conectar ambas dimensiones para abrir nuevas oportunidades en la región.”

Por su parte, el Director Regional de CONAF Aysén, Ronald Valenzuela Campos, subrayó la relevancia histórica del trabajo de conservación en la región, “más del 52% de la superficie regional está dentro del sistema de áreas protegidas. Nuestro trabajo en conservación, fiscalización y manejo forestal ha sido clave para preservar este patrimonio, y también para enfrentar desafíos como los incendios forestales, que son una de las principales fuentes de emisiones y pérdidas ambientales.”

En la misma línea, la gerenta del programa Transforma Cambio Climático de CORFO, Irina Reyes, resaltó los avances en torno al diseño del Observatorio de Biodiversidad BioAysén, “estamos desarrollando, gracias al apoyo que hemos tenido de CORFO y de la Dirección Regional, hoy día Agencia de Desarrollo Productivo de Aysén, un trabajo que tiene que ver con diseñar un Observatorio de Biodiversidad que nos permita hacer un caso de negocio de valorización, de poner el capital natural en valor. Y eso es un trabajo que viene desde la Estrategia Nacional de Corfo de Sostenibilidad en su línea de capital natural y que ha tenido una expresión aquí en la región gracias al apoyo de los profesionales de CORFO”.

Finalmente el Presidente del Comité de Capital Natural de Chile, y jefe de división de economía ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Víctor Caro, remarcó los dos grandes ejes que se discuten en la región “por un lado, la capacidad que tiene Aysén para producir créditos de carbono; y por otro, cómo estos instrumentos pueden contribuir al financiamiento de la biodiversidad y con ello generar una mayor capacidad de resiliencia del capital natural en la región (…) Que todos estos actores estén reunidos hoy muestra un camino me parece que es un camino que debiese ser señero para el resto de las regiones”.

Invitación abierta: jornada del viernes 28 y salida a terreno del sábado 29

El viernes, el seminario continuará con exposiciones sobre: Gobernanza territorial para mecanismos de compensación; Carbono azul a escala local y global; Experiencias en conservación, restauración y pagos por servicios ecosistémicos; y Hoja de ruta regional para una economía basada en naturaleza.

La jornada culminará con un plenario orientado a delinear los próximos pasos para fortalecer mecanismos de financiamiento climático y la adopción de soluciones basadas en naturaleza. Además, el sábado 29 se realizará una salida a terreno —abierta a las y los participantes— para conocer en primera persona un modelo de Ordenación Forestal y Acuerdo de Producción Limpia para el Bosque Nativo, con punto de encuentro a las 08:30 horas en el frontis del Gobierno Regional (Ejército 405). Los cupos para la actividad en terreno son limitados, por cuanto invitaron los interesados e interesadas a inscribirse en el link https://bit.ly/AysenCapitalNatural