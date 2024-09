Con gran alegría se vivió la Gran Final del campeonato Futsal 2024 de La Liga Infantil de La Patagonia

El sábado 24 de agosto finalizo el campeonato Futsal 2024, organizado por la Liga Infantil de la Patagonia. Fueron un total de 35 equipos que estuvieron compitiendo en las categorías 2011-12-13-14-15-16-17-18-19, en total 465 niños entre 5 y 13 años, que cada sábado concurrían a los distintos gimnasios donde se jugaban los partidos, como Gimnasio Regional, Gimnasio de Liceo Josefina Aguirre Montenegro, Gimnasio Liceo Técnico Profesional Profesor Ricardo Navarrete Barría y Gimnasio de Escuela Baquedano, en la ciudad de Coyhaique.

Los Equipos que estuvieron participando fueron:

– Club Deportivo Cerro Negro

– Club Deportivo El Salto

– Club Deportivo Liga Universitaria

– Club Deportivo Marchant

– Club Deportivo Patagón F.C.

– Club Deportivo 21 de Mayo

– Club Deportivo Lord Cochrane de Pto. Aysén

Los partidos de la jornada final se comenzaron a jugar en forma paralela a partir de las 13:30 hrs., en los gimnasios del Liceo Técnico Profesional Profesor Ricardo Navarrete Barría y Gimnasio de Escuela Baquedano, en este último una vez finalizado el último partido, pasada las 19:00 hrs., se procedió a la ceremonia de cierre y premiación:

Preliminarmente, Hugo Ortega, presidente de la Liga Infantil de la Patagonia, se dirigió a los asistentes: “Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, que me acompañan los miércoles, sábados dentro de este Campeonato de la Liga Infantil de la Patagonia. Ya llevamos ocho años a la espalda, ocho años de sacrificios, donde también sacrificamos parte de un tiempo de estar con nuestras familias, pero en estos ocho años ustedes pueden ver como va creciendo esta liga. Todo esto no podía ser posible sin el apoyo de los padres y demás familiares de los distintos clubes para que se pueda desarrollar. Ortega también agradecido a las autoridades que estuvieron presente y también a el apoyo del 8% FNDR del Gobierno Regional, lo cual permiten que puedan trabajar mas aliviado y no tan presionado en materia económica.

Claudio Muñoz, director de la corporación de deportes, también tuvo palabras para los presentes indicando que: “Para nosotros es un tremendo agrado seguir trabajando con la Liga Infantil de la Patagonia, no solamente con los niños, sino que con toda la familia. Desde esa mirada y por orden del alcalde de la comuna de Coyhaique Carlos Gatica, informamos que, si o si vamos a seguir apoyando en todo lo que este al alcance, no tan solo en esta instancia, sino que también en la realización del mundialito en conjunto con el trabajo que vienen haciendo todos los clubes, junto a don Hugo Ortega, Luis Sepúlveda y todos los integrantes de la Liga Infantil de la Patagonia. Finalmente, no nos queda mas que agradecer a ustedes por apoyar a sus hijos, por seguir fomentando el deporte y muy feliz de acompañarlos”. Seguidamente se procedió a una pausa activa, a cargo de Amanda Jeanette Ortega Manríquez, quien invito a todos los presentes a vivir una interesante actividad.

Posteriormente se procedió en forma simbólica se procedió a hacer entrega de balones a las distintas directivas de los clubes, correspondiente a el apoyo del gobierno regional de Aysén a través del 8% año 2024, implementos adquiridos en el mes de agosto donde se adquirieron: 60 petos, 22 balones, 3 silbatos, 3 cronómetros, 1 bolso balonero, 1 bolso médico, insumos médicos de primeros auxilios, 4 pack de mallas para arcos y 3 contadores.

Un emotivo momento se vivió cuando se procedió a la entrega de diplomas a todas las jugadoras de los distintos clubes, para posteriormente recibir junto a sus compañeros jugadores sus medallas de reconocimiento del campeonato Futsal 2024. Acto posterior correspondió a la entrega de los trofeos de las distintas categorías:

2017-2018: Entrega de galvanos de reconocimiento a clubes: 21 de Mayo, G. Marchant,

2015-2016: 4to Lugar : G Marchant, 3er lugar : Liga Universitaria, 2do Lugar: Patagon F.C., 1er lugar: Lord Cochrane de P. Aysén.

2014: 4to. lugar: Lord Cochrane de P. Aysén, 3er lugar: Patagón F.C., 2do Lugar: G Marchant, 1er lugar 21 de Mayo.

2013: 4to lugar: Liga Universitaria, 3er. Lugar: Dep El Salto, 2do lugar: G. Marchant, 1er lugar: 21 de mayo.

2012: 4to lugar: Liga Universitaria, 3er lugar: 21 de Mayo, 2do lugar: Dep. El Salto, 1er lugar: Cerro Negro.

2011: 4to Lugar: Inferiores El salto B, 3er Lugar : 21 de Mayo, 2do lugar: Inferiores El Salto A , 1er lugar: Liga Universitaria, quienes fueron los campeones invictos.

Y por últimos se procedió a un reconociendo a los árbitros Pablo Cáceres y Cristian Arias. Sin duda toda una fiesta deportiva que se vivió durante este invierno 2024, que convoco a toda esta gran familia de la liga patagónica que sigue creciendo como la incorporación del Club Lord Cochrane de P. Aysen y que ya se prepara para el próximo campeonato como son el Campeonato de Primavera Mundialito de verano.