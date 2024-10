Día de las Artes Visuales: Artistas regionales exponen obras en la Corte de Coyhaique

El pasado viernes 27 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de las Artes Visuales y, en este contexto, la Corte de Apelaciones de Coyhaique -en conjunto con la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados, la Fundación de Artistas Visuales de Chile y el Instituto de Estudios Judiciales- organizó una exposición pictórica elaborada por cuatro exponentes de la región, una iniciativa desarrollada de manera colectiva junto con otros seis tribunales de alzada del país.

Al respecto, Juan Patricio Silva, presidente regional de la Asociación de Magistradas y Magistrados y secretario de la Corte de Coyhaique, sostuvo que “es un orgullo hacernos partícipe de esta actividad que conmemora el Día Nacional de las Artes Visuales, recibiendo en dependencias del primer piso de la Corte de Apelaciones de nuestra ciudad, esta exposición de diversos artistas regionales quienes a través de sus pinturas en acuarelas, acrílicos y otras técnicas demuestran su visión y aporte a la cultura local”.

Agregó que “invitamos a la comunidad a que se acerquen a Baquedano #182 a efecto de poder visualizar en forma directa estas obras que nos acompañarán hasta el día 12 de octubre”.

En total, son 16 obras regionales realizadas bajo los estilos de acrílico sobre tela, técnicas mixtas de acuarela y tinta, y collage análogo. Los artistas locales que participan son: Víctor Teiguel, Katia Nawelkin Fredy Jofré y Catalina Correa.

En tanto, Fredy Jofre, artista local sostuvo que “esto nace gracias a la Fundación de Artistas Visuales Chilenos, que realizó una convocatoria en las distintas regiones a para que participaran y pudieran realizar una muestra de artistas en las disciplinas de la visualidad donde presentamos obras en las Cortes de Apelaciones a nivel nacional. Están todas y todos invitados, para que visiten esta Corte y puedan conocer el trabajo de los artistas que en esta oportunidad estamos participando”.

Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Felipe Quiroz, indicó que “estamos conmemorando el Día de las Artes Visuales en un espacio no convencional, no en una galería, no en un museo, sino en un lugar donde hay tránsito de distintos ciudadanos que vienen aquí y que genera una diversificación también de los espacios de exhibición para artistas visuales. Estamos contentos de que se haya generado aquí en Coyhaique, que tengamos también distintas expresiones artísticas o distintas técnicas en manera de relevar las artes visuales que se están generando y gestando aquí en la región”.

La exposición además de ser presencial tendrá la posibilidad de ser visualizada virtualmente a través de un catálogo en el sitio web www.fundacionartistasvisualeschile.cl

En tanto, para los que quieran visitar presencialmente la exposición podrán hacerlo hasta el próximo 12 de octubre en el hall de acceso de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y los sábados de 9:00 a 12:00 horas.