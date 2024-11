Delegado Rodrigo Araya destacó comportamiento y compromiso cívico en proceso electoral

El comportamiento y compromiso cívico de la ciudadanía con los procesos democráticos, destacó el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, tras las elecciones regionales y municipales en las que participaron 72.208 personas, equivalentes al 72,9% del padrón electoral regional.

Luego de una reunión de evaluación junto a todas las instituciones directamente vinculadas al proceso, el Delegado agradeció y reconoció “a todas las personas, funcionarios del SERVEL, vocales de mesa, delegados de juntas electorales, carabineros, efectivos de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos que contribuyeron a tener un proceso eleccionario ejemplar”.

“Saludar y felicitar a toda la comunidad, a todas las personas que participaron en este proceso electoral este fin de semana. Nuestra región ha tenido un comportamiento ejemplar, más del 72% del padrón electoral cumplió con su deber y ejerció su derecho. En todos los locales de votación funcionó con normalidad el sistema de accesibilidad, de seguridad interna, todo funcionó muy bien. Tuvimos un evento muy aislado, solamente dos personas detenidas el día sábado por problemas en dos locales de votación acá en Coyhaique, así es que estamos muy satisfechos”, enfatizó.

El director regional de Servel, Néstor Sepúlveda, coincidió en indicar que “estamos muy satisfechos y contentos por la forma en que se desarrolló todo el proceso electoral en los 45 locales de votación. El proceso de georreferenciación también fue exitoso y ello da cuenta de que prácticamente en nuestras oficinas no obtuvimos reclamación alguna del electorado. Indudablemente, deben haber situaciones puntuales que todavía faltan por resolver, porque los domicilios indicados por los electores nuevos no son muy precisos, pero como le digo, no tenemos ningún reporte de incidencia en esta materia”.

En cuanto a los servicios terrestres, lacustres y marítimos, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Hans Zimmermann, detalló que “trasladamos 2.280 electores entre ambos días de votación, no tuvimos grandes incidencias, salvo la interrupción de la conectividad en el Lago General Carrera y Lago O´Higgins por condiciones climáticas, pero el resto de los servicios operó con total normalidad. Hemos superado -si hacemos la comparación con las últimas elecciones-, la cantidad total de electores trasladados y esto indica que los servicios que hemos dispuesto han sido útiles al proceso eleccionario en esta labor tan importante que teníamos como ministerio, de dotar de servicios de conectividad a los ciudadanos para que puedan concurrir hasta las urnas”.

Por su parte, el jefe de la XI Zona de Carabineros, general Patricio Santos, indicó que “Carabineros tuvo el resguardo exterior de 44 locales de votación, desplegó cerca de 220 carabineros en labores asociadas al acto eleccionario. Este fin de semana detuvimos a 17 personas, dentro de las cuales dos estuvieron asociados al acto electoral, por lo tanto, la actividad del fin de semana fue baja y eso, en gran parte, es por el compromiso de las personas a portarse bien. En torno a las constancias que Carabineros recibe por estar a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación, Carabineros registró casi 10.000 constancias, de las cuales 2.095 corresponden a formularios que llenamos en los lugares que definimos para facilitar estas actividades, cerca de 7.700 constancias fueron efectuadas a través de la validación desarrollada por Comisaría Virtual”.

El seremi de Gobierno (s) Tomás Laibe reafirmó el loable desempeño general para este proceso electoral junto con la prontitud que caracteriza el conocimiento de los resultados.

Toda la información está disponible en la página web del Servicio Electoral (SERVEL) https://www.servel.cl/.