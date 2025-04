En Coyhaique realizan campaña de difusión y sensibilización sobre el delito de Trata de Personas

Este miércoles en inmediaciones del Paseo Horn se llevó a cabo una campaña de difusión y sensibilización en torno al delito de Trata de Personas, actividad encabezada por el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro acompañado de las seremis del Trabajo y Previsión Social Camila Covarrubias, de Seguridad Pública Ruth Vallejos y la Directora del Servicio de Migraciones Maritza Fernández, además de los funcionarios de servicios que participan en la Mesa contra la Trata de Personas a nivel regional.

Respecto a la actividad, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro indicó que “estamos en una actividad junto a la Seremi del Trabajo, la Directora de Migraciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros servicios públicos correspondientes a la Mesa de Trata de Personas para hacer una difusión respecto a este lamentable delito que sigue ocurriendo en distintas latitudes, Chile no está exento, en este caso siempre recordar que no tenemos denuncias vigentes a la fecha afortunadamente, pero si se han presentado casos en otras regiones del país, el caso de Iquique, otro en Rancagua que son particularmente de niños que son víctima de explotación de la llamada esclavitud moderna, y es importante recalcar que la gente se informe que esta situación puede afectar tanto a personas chilenas como extranjeras y que pueden ser condiciones de servidumbre, condiciones de esclavitud, condiciones de explotación sexual y en el fondo que denigra a la persona humana, este es un delito que afecta sobre todo a mujeres, a niños, pero tampoco están exentos hombres de sufrir este flagelo, esta actividad de difusión se enmarca dentro de las políticas públicas permanentes que tenemos como Gobierno de hacer difusión para prevenir e informar a la comunidad y hoy estamos presente en el Paseo Horn para realizar esta actividad conjuntamente con las distintas instituciones que nos acompañan en esta jornada”.

Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social Camila Covarrubias indicó que “la Trata de Personas muchas veces es la expresión mas extrema también de niños y niñas en situaciones de trabajo y desde ahí como seremi del Trabajo y Previsión Social hemos puesto los esfuerzos para poder trabajar de manera preventiva en nuestro comité de erradicación del trabajo infantil y protección al trabajo adolescente, visibilizando esta temática primero y abordando puntos que son súper centrales como por ejemplo el trabajo decente que sabemos que si los padres, madres, cuidadoras de los niños niñas y adolescentes tiene un trabajo decente y reciben un sueldo adecuado y ahí está el haber impulsado el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar tenemos un foco menos de factores de riesgo para que niños, niñas y adolescentes ingresen a trabajar y en condiciones muchas veces que afectan su desarrollo y la salud física, mental y emocional de niños niñas y adolescentes, como seremi del Trabajo y Previsión Social junto con todos quienes integramos la mesa de trata como el comité conocido como CRETI estamos convocados en poder visibilizar esta materia que también sabemos que se expresa de manera distinta en los sectores rurales y en la ciudad, así que el llamado es a visibilizar estos casos, colocar las alertas necesarias, denunciar a las instancias correspondientes para poder abordar las materias y proteger a los niños, niñas y adolescentes”.

En tanto, la directora del Servicio de Migraciones, Maritza Fernández señaló que “para nosotros como integrantes de la mesa de trata es super importante hacer difusión de este delito que es la Trata de Personas que como bien dijo el seremi de Justicia es la nueva esclavitud que hoy existe para principalmente niños y mujeres en el caso de personas migrantes es una población y un foco vulnerable, ya que muchas veces las personas no pueden estar conscientes que están siendo victimas de este delito, quienes los traen al país podrían abusar por su situación irregular, la persona tener miedo a la denuncia o no entender a que están frente a un delito que en nuestro país es penado y muchas veces se les retiene su documento, entonces es muy importante hacer la difusión de en que consiste este delito, que las personas conozcan cuando o en que situación están siendo víctimas de él, y si bien no hay denuncias de estos casos, sí podrían existir y haciendo difusión nos ayudaría a que en caso de existir que las personas estén en antecedentes o que también la población pueda pesquisar de que pueda existir este tipo de situaciones o vulneraciones de derechos de personas o niños”.

Finalmente, el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Javier Albornoz explicó que “para el instituto dentro del marco de promoción de los derechos humanos es súper relevante poder estar aquí con el intersector, nuestra misión dentro del marco de la promoción es concientizar a toda la gente sobre este fenómeno que como dijo el seremi es una forma de esclavitud moderna, que básicamente se concentra en dos focos en cuanto a la explotación laboral o la explotación sexual y para concientizar al respecto los grupos especiales de protección son los migrantes, mujeres, niños y niñas”.