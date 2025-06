Tributo a “Los Ángeles Negros”: la esencia del pasado en Dreams Coyhaique.

Años de melodías y acordes. Esa frase puede definir el presente del tributo a “Los Ángeles Negros”, que recoge los principales aportes que realizaron los músicos sureños de los 60’s. Uno de sus cinco integrantes es Javier Sánchez, tecladista hace varias décadas, quién reconoce su amor por la música auténtica. “La gente, al escuchar canciones, busca autenticidad. Una melodía que los haga volver a su esencia. El boom de lo artificial, de lo sintetizado, ha ido quitándole la magia a nuestra industria, pero lentamente se está regresando a lo análogo”, detalló.

El grupo que conforma Sánchez, junto a sus colegas, no busca lucirse ni acaparar la atención mediática. Solo tocan por amor a la música y para sentirse vigentes, elaborando una potente reflexión. “Somos varios amigos que nos subimos al escenario para disfrutar y sentirnos plenos. Jamás hemos querido atención. No nos atrae el formato de los programas televisivos de casting de talentos. Sentimos que no se valora la “esencia”, se prioriza la performance y el carisma. Un músico debe ser íntegro, no basta con tener buena puesta en escena. Además, los jurados muchas veces no tienen nada que ver con el género. Preferimos conectarnos directamente con el público, sin muchas luces ni redes”, reveló el pianista.

El tributo no representa un estilo en concreto. Se define como una mezcla entre folclore sesentero y rock antiguo. “Nuestra música es muy versátil. Tratamos de navegar por diferentes corrientes, al igual que la banda que caracterizamos. Desde el bolero, hasta un poco de pop. En las canciones que presentaremos como “Déjenme Si Estoy Llorando”, “A Tu Recuerdo”, “Como Quisiera Decirte”, entre otras, recogeremos parte de eso”, expresó.

Para los protagonistas, será la primera vez que se presentarán en Dreams Coyhaique. “Felices de recibir esta oportunidad de mostrar lo que hacemos en un escenario tan importante. Solo nos queda invitar a la gente que gusta de la música romántica, que quiere un sonido análogo, ese que te enamora de la música, con temas que están en el subconsciente. El repertorio está variado y bien definido. Las personas se sentirán identificadas con cada melodía”, cerró.

Los miembros en tarima serán Francisco Ahumada (guitarrista), Joaquín Monsalvo (batería), Alejandro Vásquez (bajista), Mario Millar (vocalista) y Javier Sánchez (tecladista).

La presentación de este tributo será este jueves 19, no antes de las 23:00 hrs, en el casino de juegos coyhaiquino. El acceso al evento es gratuito con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.