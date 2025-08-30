Sergio Lagos llega con “Los Andersen” a Dreams Banda liderada por el periodista realizará tributo al legendario Charly García este sábado en el Lucky 7.

Al hablar de realities o del Festival de Viña, de inmediato se viene a la memoria el nombre del versátil Sergio Lagos, quien este sábado llega junto a su banda “Los Andersen” para demostrar todo su talento y polifuncionalidad en suelo sureño.

El camino de Lagos no ha sido fácil. Ha tenido que incursionar en varios géneros para consolidar su carrera musical. “Mi amor por la música siempre ha estado. Nací en una zona donde se vive mucho el rock. No es casualidad que Concepción sea denominada “La Cuna Del Rock Chileno”. Tocar significaba para mi poder distenderme y, de cierta manera, distraerme del contexto país, que era muy rígido. Formé parte de varias bandas, sumando experiencia como guitarrista. Me quedo con lo vivido en mis primeros años en el sur, tanto en Temuco como en Osorno”, expresó.

También reflexionó sobre lo complejo de la industria. “Es difícil vivir de la música.Son pocos los que lo logran. Jamás dejé de tocar, pero tenía que buscar otras formas de ganarme la vida. Cuando salí del colegio, entré a estudiar Periodismo y vino muy rápido el boom televisivo de los 90’s. Empecé a reportear y luego a conducir programas, pero sin olvidar mis orígenes. En 1998, creamos “Marciano”, junto a Rodrigo Castro. Sacamos varios álbumes, asociados a la música electrónica. Desde ese entonces, he recibido el aporte de varios productores y gente del rubro que me ha nutrido de ideas, para perfeccionarme como artista. Siempre puedes seguir aprendiendo, nunca es tarde”, confesó.

No es primera ocasión que Sergio viaja a la región. Ha tenido algunos eventos en el pasado. “Me he presentado en el sur tanto en Dreams, como en otros escenarios. La atmósfera del casino es potente. La gente está cerca de ti y te hace sentir bien, es cálida y siempre quiere un show apasionado. Esta vez no será la excepción y entregaremos música desde el corazón, con “Los Andersen”.

El presentador viajará junto a dos músicos, con quienes conforman un trío con historia. “Esta vez regreso al sur, con un homenaje a Charly García, el maestro del rock argentino. Estaré con mis colegas Cristian López y Cristian Lazo. Nuestro grupo se llama “Los Andersen” y estamos haciendo una gira por varias ciudades de Chile. Haremos un repaso con lo mejor de Charly, para que vayan preparando todas sus energías. Rock puro, con el cariño de siempre”, concluyó.

El artista dejó realizada la invitación para el público que asista este sábado al recinto de juegos. “Lo daremos todo. Han sido décadas de entregarle todos mis sentidos a la música. La música representa muchas cosas para mí. Es una mezcla exquisita de sensaciones, sentimientos y pensamientos. No se lo pueden perder. Quiero encontrarme con ustedes, hace rato no los veo. Los chicos también están súper motivados de visitar una ciudad tan bella”, cerró.

La performance de Sergio Lagos y su grupo será este sábado 30 de agosto, no antes de las 23:00, en el escenario del restobar Lucky 7, en Dreams. El acceso al evento es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.