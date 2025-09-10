Subscribe
viernes 12 septiembre
3.5 C
Coyhaique
Aysén presente en el XVIII Encuentro de Cultoras y Cultores Indígenas y Afrodescendientes en Iquique

Osvaldo
Por Osvaldo

Una delegación cultural de la Región de Aysén, participó en el XVIII Encuentro de Cultoras y Cultores Indígenas y Afrodescendientes, punto de reunión macrozonal entre los territorios de Erica y Peña cota, Antofagasta, atacada, Coquimbo, Tarapacá y Aysen.

Viajaron desde el sur austral la encargada de Ciudadanía de Culturas Aysén, Karla Achivare; la creadoras orfebres Carol Epuyao y Yorka Cheuquian; y Nieves Nitor, artesana en lana de Puerto Cisnes.

El encuentro contempló 4 días de actividades con más de 100 cultoras y cultores; hubo mediaciones en establecimientos educacionales, muestras y degustaciones de productos, además de una feria ciudadana. La programación sumo actividades de artesanía, danza, música, gastronomía, medicina ancestral, tradiciones y saberes ancestrales de los pueblos Aymara, Quechua, Lickanantay, Diaguita, Colla, y Chango.

Para la artesana mapuche Yorka Cheuquian, “fue una gran experiencia donde pudimos mostrar nuestro arte y compartir con otros exponentes indígenas de otros pueblos como los Aymaras, Atacameños y Colla. Se agradece la invitación y esperamos que en el próximo encuentro en la Región de Atacama puedan participar otros exponentes indígenas de la región”.

El seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, dijo que “el año pasado dimos los primeros pasos de este intercambio entre las regiones de Aysén y Arica y Parinacota, abriendo un camino de diálogo entre territorios extremos y distantes. Hoy, con Tarapacá como sede, consolidamos este esfuerzo con un intercambio por segundo año consecutivo. Estas instancias que impulsamos desde el Ministerio de las Culturas son más que encuentros: son actos concretos de descentralización, que nos permiten reconocernos en nuestras diferencias y en nuestras similitudes, y proyectar un trabajo común de largo aliento. Porque construir un país más justo también significa que la cultura se viva, se piense y se decida desde todos los territorios, no solo desde el centro”.

