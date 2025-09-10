Municipio de Coyhaique impulsa la promoción de la comuna en prestigioso medio de turismo europeo

Coyhaique dio un nuevo paso en su estrategia de promoción turística internacional, al aparecer en la contraportada de la reconocida revista francesa Petit Futé, una de las guías de turismo más importantes de Europa, con más de 40 años de trayectoria y presencia en más de 150 países.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Coyhaique a través de su Departamento de Desarrollo Económico Local, busca consolidar la imagen de la capital regional como “Corazón de la Patagonia” y proyectar sus atractivos en el mercado europeo, considerado clave para el crecimiento turístico de la comuna.

El alcalde Carlos Gatica comenta que esta publicación responde a una estrategia de posicionamiento internacional de largo plazo: “Lo que estamos buscando como municipalidad es precisamente poder posicionarnos en Europa, que conozcan los atractivos que tiene Coyhaique y el Corazón de la Patagonia, y así mejorar nuestros números en cuanto a la llegada de turistas europeos”, agregando que esta inversión permitirá llegar a un público distinto y contribuir a la economía local.

En esa misma línea, el alcalde adelantó que la visibilidad obtenida en la revista francesa se complementa con otras acciones que forman parte del plan de turismo comunal: “Tenemos otras iniciativas que buscan diversificar nuestra oferta y potenciar el Corazón de la Patagonia a través de atributos como el turismo deportivo, el turismo de convenciones y el turismo científico. Muy pronto estaremos anunciando seminarios y actividades que reforzarán esta proyección internacional”, afirmó.

Desde el Departamento de Desarrollo Económico Local, su encargado Martín Sepúlveda destacó el valor que representa aparecer en una guía de prestigio como Petit Futé: “Nuestro equipo ha estado implementando diversas iniciativas para promocionar los destinos turísticos de Coyhaique, y esta publicación es una vitrina que nos permite dar a conocer nuestra identidad, atraer visitantes y generar oportunidades de desarrollo para los emprendedores locales”, indicó.

Desde el sector privado, la publicación de Coyhaique en Petit Futé también ha sido valorada positivamente, destacando la importancia de este tipo de visibilidad internacional para la región. Jaime Guazzini, gerente general de Gran Patagonia, señaló que este tipo de promoción es fundamental para atraer turistas y fortalecer la proyección de la comuna: “En términos generales, cualquier tipo de promoción turística del destino Aysén, de la Carretera Austral o de la comuna de Coyhaique en revistas internacionales es positivo, bueno y satisfactorio. Respecto de la contraportada, tiene mayor visibilización, es una revista bastante completa y se agradece la gestión para la promoción turística. Siempre es bueno la promoción internacional en revistas especializadas. Felicito a la Municipalidad de Coyhaique por esta gestión”.

Con esta publicación, Coyhaique se reafirma como puerta de entrada a la Patagonia y fortalece su posicionamiento internacional, avanzando en la consolidación de un destino que combina naturaleza, cultura y desarrollo local.