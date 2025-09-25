Presidente de la Corte de Coyhaique se reunió con autoridades de la Universidad de Aysén por implementación de futura carrera de Derecho

El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Pedro Castro Espinoza, sostuvo una reunión con Juan Pablo Prieto Cox, administrador provisional de la Universidad de Aysén, y Marcos Vega López, director general académico, para abordar la implementación de la carrera de Derecho que comenzará a impartirse en marzo de 2026 en la región.

“Ha sido un encuentro sumamente fructífero: conversamos sobre la malla curricular, que innova en algunos aspectos vinculados al sello local, particularmente en la formación de profesionales especializados en legislación ambiental, lo que constituye un rasgo distintivo de esta región”, expresó el presidente del tribunal de alzada.

El ministro agregó: “Nos informaron que ya se licitó la contratación de profesores de reconocida trayectoria nacional, altamente idóneos para desempeñarse en tal función, lo que nos dejó muy satisfechos respecto de quienes impartirán las distintas materias que comprende el estudio del Derecho”.

Trabajo conjunto entre el Poder Judicial y la Universidad de Aysén

En relación con futuros convenios entre ambas instituciones, el administrador provisional de la Universidad de Aysén, Juan Pablo Prieto Cox, señaló: “Vinimos con la intención de dialogar sobre el desarrollo institucional y, en particular, sobre la apertura de la nueva carrera de Derecho que comenzará a dictarse el próximo año. Nuestro objetivo es generar un convenio que nos permita fortalecernos mutuamente y ampliar las posibilidades de formación para los jóvenes, potenciando al mismo tiempo el sistema académico con el respaldo de nuestros docentes especialistas en diversas materias”.

Agregó que: “Esperamos avanzar en una colaboración estrecha con los actores del sistema de justicia, especialmente con la Corte de Apelaciones. Queremos que nuestros estudiantes participen en un proceso formativo de calidad y, al mismo tiempo, proyectar la oferta académica hacia la formación continua, mediante diplomados, cursos, conferencias y actividades de interés mutuo. Asimismo, aspiramos a que en el futuro los ministros y ministras puedan incorporarse como docentes y acompañarnos en la formación de nuestros estudiantes”.

En agosto de 2025 la Universidad de Aysén recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Acreditación para impartir nuevas carreras a partir de la admisión 2026, entre ellas: Derecho, Administración Pública e Ingeniería Civil en Energías Renovables.