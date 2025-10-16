Subscribe
sábado 18 octubre
2 C
Coyhaique
Regional
Asumió su cargo el nuevo Fiscal Regional de Aysén

Osvaldo
Por Osvaldo

El martes 14 de octubre asumió como Fiscal Regional de Aysén, el abogado Hernán Libedinsky Moscovich, quien se desempeñará en el cargo durante los próximos ocho años, según lo establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. A la ceremonia asistió el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez.

La autoridad asumió como jefe del Ministerio Público en Aysén, en el marco de un evento realizado en el auditorio del Museo Regional, a la cual asistieron diversas autoridades regionales, policías, fiscales, funcionarios y dirigentes vecinales, entre otros. También participó la Camerata Estudiantil del SLEP Aysén, quienes aportaron su talento artístico-cultural para engalanar la ceremonia.  

FORMACIÓN

El Fiscal Libedinsky es abogado de la Universidad de Chile y posee un Magíster en Derecho Penal otorgado conjuntamente por la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Asimismo, cuenta con 24 años de trayectoria en el Ministerio Público, donde ha ejercido como abogado asesor en la Fiscalía Regional de Coquimbo; fiscal adjunto Jefe de Punta Arenas; fiscal adjunto de Delitos Económicos y Funcionarios en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte; abogado asesor en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional; y, previo a asumir como Fiscal Regional de Aysén, se desempeñaba como abogado asesor en la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna en la Fiscalía Nacional.

En el ámbito académico, también se desempeñó como profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Santiago, por más de 15 años.

