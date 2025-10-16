Municipalidad reconoce a siete coyhaiquinos en el 96° aniversario de la ciudad

En una emotiva ceremonia, la Municipalidad de Coyhaique rindió homenaje a vecinos y vecinas que con su trabajo, esfuerzo y compromiso han contribuido al desarrollo social, cultural y económico de la comuna.

En el marco del 96° aniversario de Coyhaique, la Municipalidad de Coyhaique realizó la tradicional Velada de Coyhaiquinos Destacados, instancia que busca reconocer a hombres y mujeres que, con su trayectoria, han dejado una huella profunda en la historia y el desarrollo de la comuna.

Durante la ceremonia, el alcalde Carlos Gatica Villegas destacó la importancia de reconocer a quienes construyen Coyhaique día a día desde su labor silenciosa, pero trascendental. “Estamos muy contentos, acabamos de terminar nuestra ceremonia para poder reconocer a nuestros coyhaiquinos y coyhaiquinas destacadas. Agradecemos en ellos su contribución, porque Coyhaique no se construye solo con obras o actividades, sino también con historia, con esfuerzo y con reconocimiento a quienes, con sacrificio y perseverancia, han dejado un legado en nuestra comunidad”, señaló el jefe comunal.

En esta versión 2025, siete vecinos fueron distinguidos por su aporte en distintos ámbitos. Entre ellos, Carlos Enrico Vicentini Rogel, ingeniero y empresario local reconocido por su capacidad de emprender y generar empleos con un fuerte compromiso social; Gastón Alejandro Cuevas Almonacid, bombero y líder comunitario cuya trayectoria ha sido clave en la formación de nuevos voluntarios; y Julio Alberto Barría Soto, pionero del transporte urbano y referente en la mejora del transporte público, especialmente en beneficio de los sectores rurales y estudiantiles.

Visiblemente emocionado, Gastón Cuevas agradeció el reconocimiento y lo compartió con sus compañeros de institución: “Es un orgullo enorme. Este premio también es para los bomberos y bomberas de Coyhaique, más de 400 voluntarios que trabajamos por la comunidad. Agradezco a la concejala Yohanna Hernández por esta oportunidad y al municipio por valorar nuestro esfuerzo. Uno aporta un granito de arena, y estos gestos motivan a seguir adelante”.

La ceremonia también distinguió a Eduardo Ignacio Bravo Serrano, comunicador y promotor cultural reconocido por su trabajo en radios locales y en la difusión de la historia y tradiciones de Aysén; Francisco José Aguilar Barrientos, empresario y líder comunitario que ha contribuido al comercio local y la recuperación democrática; Lucila del Carmen Quintana García, educadora con 38 años de servicio, valorada por su entrega y compromiso con la formación de generaciones; y Magdalena Rosas Ossa, profesora de música y gestora cultural, cofundadora de la Escuela de Música y Artes Integradas de Coyhaique y promotora de orquestas juveniles.

Para Carlos Enrico Vicentini Rogel, la distinción fue una grata sorpresa y una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la comunidad. “Uno se emociona mucho con estos reconocimientos, porque son inesperados. Hay tantas personas que merecen este tipo de homenaje, y eso lo hace aún más valioso. Ver a mis vecinos, a pioneros como don Barría, a la profesora Quintana o a Magdalena Rosas, me llena de orgullo. Estos reconocimientos son una señal de cariño y de que el esfuerzo vale la pena”, expresó.

Cada homenajeado recibió un diploma entregado por el alcalde y los concejales Yohanna Hernández, Ana Navarrete, Marcela Agüero, Sebastián Vera, Ricardo Cantín y Felipe León, en reconocimiento a su aporte al desarrollo de Coyhaique. La velada fue acompañada por una emotiva presentación del Coro Tierra Viva, dirigido por el maestro Arturo Barros Medina, quien interpretó piezas que evocaron la historia, la memoria y la identidad patagona.

Con esta ceremonia, la Municipalidad de Coyhaique reafirmó su compromiso con la comunidad, reconociendo a quienes, con su esfuerzo y vocación, han contribuido a construir un Coyhaique con historia, identidad y orgullo.