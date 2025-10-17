Subscribe
sábado 18 octubre
Coyhaique
Regional
Fuerza Aérea confirmó el hallazgo del Helicóptero institucional con tres sobrevivientes y un fallecido

Osvaldo
Por Osvaldo

El helicóptero, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, realizaba una patrulla rutinaria en los alrededores de refugio Eduardo García Soto, cuando se le perdió el contacto, por lo que la FACh activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate.

El Gobierno indicó que la víctima fatal es el capitán de bandada Sergio Hidalgo, piloto de la nave siniestrada en Aysén.

Los tripulantes que sobrevivieron están fuera de riesgo vital, y fueron trasladados al Hospital Institucional, en Santiago.

La aeronave había desaparecido durante la noche del jueves en el sector de Campos de Hielo Sur.

Según el comunicado que la institución publicó este viernes «la aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido».

Personal de rescate de la FACh tendrá que «volver a buscar al fallecido, porque ya retiraron los heridos, y están siendo trasladados al Hospital Institucional en Santiago, en un avión Hércules» desde la posta rural de Villa O’Higgins.

El general del Aire Hugo Rodríguez, comandante en jefe de la FACh, coordinó en terreno la derivación de los ocupantes lesionados.

