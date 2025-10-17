ANEF y CUT respaldan paro de INJUV ante recorte que amenazael futuro de las juventudes en la región de Aysén

Las y los funcionarios de la Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud

(INJUV) de Aysén se encuentran hace más de una semana adheridos al paro nacional

indefinido, en el marco de la movilización convocada por la Asociación Nacional de

Funcionarios y Funcionarias del INJUV (AFINJUV).

La medida responde al grave recorte presupuestario proyectado para 2026, de acuerdo

con la propuesta ingresada al Congreso en el marco de la Ley de Presupuestos, INJUV

enfrenta una disminución de 875 millones de pesos, recursos que hoy sostienen

programas claves como Hablemos de Todo, Compromiso Joven, Observatorio de las

Juventudes y Voluntariado. Este ajuste pone en riesgo la continuidad de programas

fundamentales para las juventudes del país, además del cierre de las direcciones

regionales de Aysén y Maule durante 2025, y en el mediano plazo, el eventual término

del servicio a nivel nacional.

“Las y los trabajadores de INJUV en la región de Aysén están defendiendo mucho más

que sus puestos de trabajo, están defendiendo el derecho de las juventudes a tener

Estado, políticas públicas y espacios donde ser escuchadas. Desde ANEF respaldamos

plenamente esta lucha. Recalcamos que las y los trabajadores del Estado son un

soporte fundamental de la sociedad chilena, su trabajo diario en cada institución

constituye la columna vertebral que permite el funcionamiento del país”, sostuvo la

presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Jessica

Almonacid Soto.

Por su parte, el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),

Mauricio Muñoz Gatica, indicó que “no podemos permitir que se debilite un servicio que

ha estado al lado de las y los jóvenes, especialmente en regiones extremas. El recorte

a INJUV es un golpe directo a las juventudes de nuestra región y país, y por supuesto

también al empleo público en territorios donde el Estado muchas veces es el único que

llega”.

Principales indicadores regionales

En Aysén, el programa “Hablemos de Todo”, enfocado en salud mental, autocuidado y

bienestar juvenil, cuenta con un presupuesto anual de apenas $974.140. A pesar de

los recursos limitados, el equipo ha logrado un 115% de cumplimiento, llegando a 230

jóvenes beneficiarios en 8 de las 10 comunas de la región.

El chat virtual de acompañamiento psicosocial también refleja el impacto de este

trabajo: en lo que va del año se han triplicado las atenciones respecto de 2024,

alcanzando 95 acompañamientos y posicionando a Aysén como la región con mayor

sobrecumplimiento a nivel nacional (198%).

Este notable incremento demuestra una mayor participación de jóvenes en espacios de

acompañamiento psicosocial, lo que podría estar vinculado a una mejor difusión del

programa, mayor accesibilidad o un aumento en las necesidades de apoyo emocional

en la región.

Estos resultados reflejan un compromiso real con las juventudes, especialmente en

temas tan urgentes como la salud mental, el bienestar emocional y el autocuidado. Sin

embargo, el recorte presupuestario amenaza con borrar años de trabajo sostenido y

territorial.

Trabajo con sentido público y comunitario

Entre 2023 y 2024, INJUV Aysén, a través del programa Compromiso Joven —que

busca aumentar la participación de las juventudes en proyectos comunitarios y

fortalecer su vínculo con el territorio mediante acciones que mejoren las condiciones de

sus comunidades— desarrolló su labor en las comunas de Guaitecas, Puerto Aysén y

Coyhaique, alcanzando:

 355 participantes, principalmente jóvenes entre 15 y 19 años.

 46 actividades, entre diagnósticos participativos, planes comunales y acciones

focalizadas.

En 2025, solo en Coyhaique, el equipo ya ha trabajado con 244 jóvenes, logrando casi

el 70% de la participación obtenida en tres comunas durante los dos años anteriores.

Este esfuerzo ha permitido generar diagnósticos actualizados y avanzar en la

elaboración de los Planes de Acción Municipal en Juventudes (PAMJUV), fortaleciendo la

participación local.

Red de apoyo y trabajo interinstitucional

INJUV en la región trabaja mancomunadamente con SENDA, FOSIS, IND, SEREMI de

las Culturas, PRODEMU, SEREMI de Educación, SLEP, INDH y los municipios de

Guaitecas, Aysén y Coyhaique, entre otras instituciones, para llegar a más jóvenes y

fortalecer la acción pública.

Además, la dirección regional se ha convertido en un punto estratégico para que las

juventudes puedan obtener de forma gratuita y confidencial preservativos internos y

externos y autotest de VIH, entregando a la fecha: 922 preservativos externos, 211

preservativos internos, 700 autotest de VIH, además de realizar periódicamente

talleres, actividades de concientización, promoción y difusión sobre diferentes tipos de

cáncer y salud sexual.

Un espacio seguro para las juventudes

INJUV Aysén ha consolidado un espacio colaborativo gratuito, abierto e inclusivo,

donde cada semana asisten cerca de 25 jóvenes a diversas actividades culturales,

artísticas y de autocuidado. Además agrupaciones, organizaciones y centros de

alumnos hacen uso de los espacios colaborativos para reuniones y coordinaciones.

Este lugar se ha transformado en un refugio seguro y un punto de encuentro entre

juventudes y Estado, recuperando la confianza en las instituciones y demostrando que

la política pública puede tener rostro humano y compromiso real.

Los resultados regionales son contundentes: el INJUV en Aysén funciona, cumple y

transforma realidades. Por eso, recortar su presupuesto o cerrar sus oficinas sería un

retroceso social y político que afectará directamente a las juventudes de una de las

regiones más apartadas del país.

Las y los trabajadores junto a ANEF y CUT hacen un llamado al Gobierno a revertir el

recorte presupuestario, asegurar la continuidad operativa de INJUV y mantener su

presencia en todas las regiones de Chile. Porque sin INJUV, las juventudes pierden

voz, oportunidades y derechos. El Estado no puede abandonar a sus jóvenes