ANEF y CUT respaldan paro de INJUV ante recorte que amenazael futuro de las juventudes en la región de Aysén

Las y los funcionarios de la Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud
(INJUV) de Aysén se encuentran hace más de una semana adheridos al paro nacional
indefinido, en el marco de la movilización convocada por la Asociación Nacional de
Funcionarios y Funcionarias del INJUV (AFINJUV).
La medida responde al grave recorte presupuestario proyectado para 2026, de acuerdo
con la propuesta ingresada al Congreso en el marco de la Ley de Presupuestos, INJUV
enfrenta una disminución de 875 millones de pesos, recursos que hoy sostienen
programas claves como Hablemos de Todo, Compromiso Joven, Observatorio de las
Juventudes y Voluntariado. Este ajuste pone en riesgo la continuidad de programas
fundamentales para las juventudes del país, además del cierre de las direcciones
regionales de Aysén y Maule durante 2025, y en el mediano plazo, el eventual término
del servicio a nivel nacional.
“Las y los trabajadores de INJUV en la región de Aysén están defendiendo mucho más
que sus puestos de trabajo, están defendiendo el derecho de las juventudes a tener
Estado, políticas públicas y espacios donde ser escuchadas. Desde ANEF respaldamos
plenamente esta lucha. Recalcamos que las y los trabajadores del Estado son un
soporte fundamental de la sociedad chilena, su trabajo diario en cada institución
constituye la columna vertebral que permite el funcionamiento del país”, sostuvo la
presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Jessica
Almonacid Soto.
Por su parte, el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Mauricio Muñoz Gatica, indicó que “no podemos permitir que se debilite un servicio que
ha estado al lado de las y los jóvenes, especialmente en regiones extremas. El recorte
a INJUV es un golpe directo a las juventudes de nuestra región y país, y por supuesto
también al empleo público en territorios donde el Estado muchas veces es el único que
llega”.
Principales indicadores regionales
En Aysén, el programa “Hablemos de Todo”, enfocado en salud mental, autocuidado y
bienestar juvenil, cuenta con un presupuesto anual de apenas $974.140. A pesar de
los recursos limitados, el equipo ha logrado un 115% de cumplimiento, llegando a 230
jóvenes beneficiarios en 8 de las 10 comunas de la región.
El chat virtual de acompañamiento psicosocial también refleja el impacto de este
trabajo: en lo que va del año se han triplicado las atenciones respecto de 2024,
alcanzando 95 acompañamientos y posicionando a Aysén como la región con mayor
sobrecumplimiento a nivel nacional (198%).
Este notable incremento demuestra una mayor participación de jóvenes en espacios de
acompañamiento psicosocial, lo que podría estar vinculado a una mejor difusión del
programa, mayor accesibilidad o un aumento en las necesidades de apoyo emocional
en la región.
Estos resultados reflejan un compromiso real con las juventudes, especialmente en
temas tan urgentes como la salud mental, el bienestar emocional y el autocuidado. Sin
embargo, el recorte presupuestario amenaza con borrar años de trabajo sostenido y
territorial.
Trabajo con sentido público y comunitario
Entre 2023 y 2024, INJUV Aysén, a través del programa Compromiso Joven —que
busca aumentar la participación de las juventudes en proyectos comunitarios y
fortalecer su vínculo con el territorio mediante acciones que mejoren las condiciones de
sus comunidades— desarrolló su labor en las comunas de Guaitecas, Puerto Aysén y
Coyhaique, alcanzando:
355 participantes, principalmente jóvenes entre 15 y 19 años.
46 actividades, entre diagnósticos participativos, planes comunales y acciones
focalizadas.
En 2025, solo en Coyhaique, el equipo ya ha trabajado con 244 jóvenes, logrando casi
el 70% de la participación obtenida en tres comunas durante los dos años anteriores.
Este esfuerzo ha permitido generar diagnósticos actualizados y avanzar en la
elaboración de los Planes de Acción Municipal en Juventudes (PAMJUV), fortaleciendo la
participación local.
Red de apoyo y trabajo interinstitucional
INJUV en la región trabaja mancomunadamente con SENDA, FOSIS, IND, SEREMI de
las Culturas, PRODEMU, SEREMI de Educación, SLEP, INDH y los municipios de
Guaitecas, Aysén y Coyhaique, entre otras instituciones, para llegar a más jóvenes y
fortalecer la acción pública.
Además, la dirección regional se ha convertido en un punto estratégico para que las
juventudes puedan obtener de forma gratuita y confidencial preservativos internos y
externos y autotest de VIH, entregando a la fecha: 922 preservativos externos, 211
preservativos internos, 700 autotest de VIH, además de realizar periódicamente
talleres, actividades de concientización, promoción y difusión sobre diferentes tipos de
cáncer y salud sexual.
Un espacio seguro para las juventudes
INJUV Aysén ha consolidado un espacio colaborativo gratuito, abierto e inclusivo,
donde cada semana asisten cerca de 25 jóvenes a diversas actividades culturales,
artísticas y de autocuidado. Además agrupaciones, organizaciones y centros de
alumnos hacen uso de los espacios colaborativos para reuniones y coordinaciones.
Este lugar se ha transformado en un refugio seguro y un punto de encuentro entre
juventudes y Estado, recuperando la confianza en las instituciones y demostrando que
la política pública puede tener rostro humano y compromiso real.
Los resultados regionales son contundentes: el INJUV en Aysén funciona, cumple y
transforma realidades. Por eso, recortar su presupuesto o cerrar sus oficinas sería un
retroceso social y político que afectará directamente a las juventudes de una de las
regiones más apartadas del país.
Las y los trabajadores junto a ANEF y CUT hacen un llamado al Gobierno a revertir el
recorte presupuestario, asegurar la continuidad operativa de INJUV y mantener su
presencia en todas las regiones de Chile. Porque sin INJUV, las juventudes pierden
voz, oportunidades y derechos. El Estado no puede abandonar a sus jóvenes
ANEF y CUT respaldan paro de INJUV ante recorte que amenazael futuro de las juventudes en la región de Aysén
Las y los funcionarios de la Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud