La mayor cruzada de reciclaje en Chile cumple una década apoyando a teletón y este año busca recaudar 175 toneladas de botellas plásticas

“Familias reciclando en #ModoBilzyPap” cumple una década y CCU, Bilz y Pap y el Ministerio del Medio Ambiente renovaron su llamado para que las familias y los niños de todo Chile lleven sus botellas plásticas a los puntos de acopio, con el fin de reciclarlas y convertirlas en materia primas para elaborar otras botellas y apoyar a la Teletón.

En sus 10 años de existencia se ha transformado en la mayor cruzada de reciclaje del país, recolectando cerca de 650 toneladas de plástico PET. Para este año la meta es llegar a 175 toneladas, en homenaje al aniversario de CCU.

La participación de los chilenos y chilenas es clave para poder cumplir dicha meta, ya que se espera que cada familia aporte al menos dos botellas.

Para la tarea, que estará activa hasta el 29 de noviembre, se habilitarán cerca de 500 puntos de acopio de Arica a Magallanes y contará con el apoyo de más de 100 municipalidades en todo Chile, junto con los Sistemas de Gestión de Residuos de Envases y Embalajes, ReSimple y GiroRecicla. Los envases reunidos serán trasladados a la planta de reciclaje botella a botella CirCCUlar, para así generar nuevas botellas y aportar a una economía más circular.

Hans Zimmermann, Seremi (s) de Medio Ambiente de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, expresó que “estamos acompañando a Teletón en la décima versión de esta campaña solidaria y sustentable, y queremos invitar a las familias de nuestra región a que se sumen a la tarea Familias Reciclando en #ModoBilzyPap trayendo sus botellas PET a los puntos de reciclaje. Como ministerio apoyamos esta iniciativa que nos ayuda a promover buenas prácticas ambientales, recircular nuestros residuos, fomentar el reciclaje y además apoyar la magna tarea que realiza Teletón en nuestra región”, agregando que en la región de Aysén contaremos con 12 puntos de recolección municipales, divididos en las ciudades de Coyhaique, Puerto Ingeniero Ibáñez, Puerto Aysén y Caleta Tortel.

El lanzamiento se realizó de manera simultánea en 15 regiones de todo el país, se efectuó en el Instituto Teletón y contó con la participación de Hans Zimmermann, Seremi (s) de Medio Ambiente de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Daniela Jiménez, Jefa Administrativa del Instituto Teletón Aysén, y Alex Mancilla, jefe de Ventas CCU Región de Aysén.

“Estamos encantados de participar nuevamente en esta campaña. Como bien decían, es la mayor campaña de reciclaje que se hace en el país, gracias a nuestros niños que son los principales embajadores del reciclaje para alcanzar esta meta de 175 toneladas en honor a los 175 años que CCU cumple en Chile”, comentó Alex Mancilla, de CCU Aysén.

La representante de Fundación Teletón, Daniela Jiménez sostuvo que “Este año estamos una vez más a través de la alianza con CCU y el Ministerio de Medio Ambiente y ms de 50 municipalidades a lo largo de Chile para esta nueva campaña. La idea este año es reunir 175 toneladas a través de una campaña muy linda que involucra a la familia y a los niños como principales promotores, así que esperamos que puedan participar este año de esta forma, cuidando el medio ambiente.”

La información de los puntos de reciclaje está disponible en la página web de Bilz y Pap www.bilzypap.cl y en Facebook e Instagram @BilzyPapcl. La tarea considera la recolección de envases plásticos PET, tanto de bebidas, jugos y aguas de todas las marcas y formatos, sin distinción, el único requisito es que sean botellas plásticas PET (Código de Reciclaje N°1).