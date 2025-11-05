Reggaeton Boy´s, el fenómeno musical de los 2000 vuelve a Dreams

El trío ícono del reggaetón, los Reggaeton Boy´s, llega nuevamente a Coyhaique en medio de su gira denominada “Muévelo”. Después de una ausencia de 12 años, los intérpretes de éxitos inolvidables como “Que La Azote” y “Sexy” recorrieron el país el año pasado con la promesa de regresar para revivir la magia musical que marcó una época en Chile.

Pierre Desarmes, David Versaille y Gyvens Laguerre, los nombres detrás de Reggaeton Boy´s, anunciaron con entusiasmo su regreso, este viernes a tierra patagónica. En una conversación exclusiva con este medio, David Versaille expresó su alegría: “Podemos decir que Reggaeton Boy´s está de vuelta. Estamos demasiado felices de volver a encontrarnos con nuestro público a lo largo y ancho de todo Chile”.

El tour “Muévelo” recorrerá diversas ciudades del país, desde Iquique hasta Punta Arenas, con el respaldo de la cadena Dreams, conocida por su presencia nacional y su capacidad para ofrecer espectáculos inolvidables. Este regreso no solo significa una oportunidad para los fans de revivir viejos recuerdos, sino también para disfrutar de nuevas producciones musicales del trío.

El origen de Reggaeton Boy´s se remonta a su infancia en Puerto Príncipe, Haití. Pierre Richard Desarmes y Gyvens Laguerre se conocieron en el coro gospel de su iglesia, y fue allí donde comenzaron a explorar su pasión por la música. Junto a David Joseph Versaille, comenzaron a cantar y bailar en las calles al ritmo del Raggamufin, un estilo musical que se basa en rimas rítmicas e improvisadas.

En 2000, Desarmes y Laguerre llegaron a Santiago a estudiar en la Universidad Diego Portales. La inestabilidad política y económica de Haití les llevó a replantearse su futuro, y decidieron quedarse en Chile. Fue así como comenzaron a trabajar en discotecas y en grabaciones, lo que eventualmente llevó a la formación de Reggaeton Boy´s en 2002, con la incorporación de Versaille.

El grupo lanzó su primer álbum, “Nos Fuimo Afuegote, Perreando y Sandungueando” en 2005, que incluyó covers de éxitos de Don Omar y Daddy Yankee. Su presencia en el programa juvenil “Mekano” consolidó su popularidad, y el éxito continuó con su segundo álbum, “El Despegue” (2006), que presentó el hit radial “Báilalo”.

A solo horas de su esperada actuación en la región, los Reggaeton Boy´s manifestaron su entusiasmo por la respuesta constante de sus seguidores. A pesar de su ausencia, el cariño del público nunca dejó de llegar. En este contexto, el grupo ha lanzado dos nuevos sencillos, “Otra Noche” y “El Cora”, los cuales compartirán con su público.

La jornada arranca pasadas las 23:00 horas donde los artistas ofrecerán una noche llena de baile y alegría. “El hecho de regresar al sur cuando la primavera está a punto de llegar es algo especial. Un lindo desafío de poder viajar con ese calor humano propio del ritmo que cultivamos”, afirmó Versaille.

El acceso al espectáculo es gratuito con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.