Cédula de identidad o pasaporte: únicos documentos válidos para votar este 16 de noviembre

Ad portas de las elecciones de diputados, senadores y Presidente de la República del próximo domingo 16 de noviembre, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio de Registro Civil e Identificación recordaron a la ciudadanía que solo la cédula de identidad o el pasaporte son documentos válidos para ejercer el derecho a voto.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro, enfatizó que no existe ningún otro documento habilitado para sufragar señalando que “Es muy importante que la ciudadanía participe de estas elecciones y por lo mismo lo que queremos señalar es cuáles son los documentos válidos para emitir el sufragio. El día 16 de noviembre se puede votar solo con dos documentos, que son la cédula de identidad o el pasaporte. No hay ningún otro documento y hacemos un llamado a la ciudadanía a tener muy claro esto”.

Ambos documentos pueden estar vigentes o vencidos hasta un año, es decir, desde el 16 de noviembre de 2024, según lo establecido en la ley. En el caso de los electores extranjeros, solo pueden votar con la cédula de identidad para extranjeros emitida por el Registro Civil.

El Servicio recordó que no es válido votar con el comprobante de trámite, ni con fotografías, copias digitales o versiones electrónicas del documento.

El director regional del Registro Civil e Identificación, Sergio González, informó que actualmente existen más de 500 cédulas de identidad de personas mayores de 18 años habilitadas para votar que aún no han sido retiradas por los usuarios.

“En un esfuerzo adicional, nuestras oficinas extenderán sus horarios de atención el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, desde las 8:30 hasta las 16:00 horas, exclusivamente para el retiro de cédulas de identidad. Queremos dar todas las facilidades para que las personas puedan contar con su documento antes de las elecciones”, señaló.

Adicionalmente, González destacó que el Registro Civil dispondrá de expertos en identificación en los 48 locales de votación de la Región, quienes apoyarán a las mesas receptoras en caso de dudas sobre la identidad de los electores, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la seguridad del proceso eleccionario.