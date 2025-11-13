Las mejores canciones de Camilo Sesto este viernes en Dreams

Saltó a la fama tras ganar la primera versión del programa “Mi nombre es” de Canal 13 y aún asegura que el contacto con la gente y el cariño que le manifiesta el público en cada presentación resultan más potentes que cualquier premio en la televisión.

Con ese convencimiento Marcelo Jiménez, también conocido como el doble oficial en Chile de Camilo Sesto, se presentará este viernes en el Restobar Lucky 7 del Casino Dreams de la capital regional.

El artista, que según quienes han visto su show, destaca de inmediato por su increíble parecido físico con el artista idolatrado y su siempre impecable interpretación, ya cuenta con giras internacionales por Perú, México,Puerto Rico, España y Colombia, sumando una importante experiencia que espera dejar de manifiesto ahora en Coyhaique.

“El sur de Chile me encanta. Siempre lo he dicho y cuando me ha correspondido actuar para el público del Casino Dreams la recepción ha sido maravillosa, razón por la cual espero con ansias este show y les adelanto que vendrá lleno de sorpresas y con lo mejor de la música de Camilo Sesto que tanto le gusta a la gente”, señaló sobre la presentación el propio imitador.

Dedicado al espectáculo hace más de una década y con varios altibajos antes de hacerse conocido por su dedicación y trabajo, Jiménez reconoce que el estudio del arte y la música siempre fueron estimulantes para él, por lo que decidió enfocarse en ello fuertemente, aunque los resultados económicos no le acompañaron sino hasta el día que se inscribió en el programa. “Yo quería mostrar lo que hacía y que la gente me conociera y junto con ello que salieran más trabajos, pero imagínense, salió todo bien, gané y desde ese momento he podido homenajear a Camilo Sesto profesionalmente, todo un orgullo pensando que se trata de un ídolo de la canción romántica que logró traspasar la barrera de las generaciones con su arte”, sostuvo.

Como se puede apreciar, la pasión y entrega de este joven intérprete parecen ser razón suficiente para verlo una vez más, cantando el prolífico repertorio de Camilo Blanes Cortés.Temas de la década del 70 como “Fresa Salvaje”; “Algo de Mí” ; “Con El Viento A Tu Favor” ; “Vivir Así Es Morir De Amor” ; “Todo Por Nada” y “¿ Quieres Ser Mi Amante?”; De los 80 como, “Perdóname”; “Donde Estés, Con Quién Estés”; “Amor de Mujer”; “Qué Más Te Da”; “Un Amor No Muere Así”; de los 90´ como “Amor Mío Que Me Has Hecho” y el sencillo “Callados” de su álbum del 2010 “Todo De Mí”, serán sólo una parte de una noche que se prevé mágica.

Al show, que arrancará no antes de las 23:00 horas, se accede gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.