Justicia confirma sentencia contra ex militar condenado por delitos sexuales

Tras casi dos años en búsqueda de justicia, la usuaria O.S del Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) en Coyhaique, finalmente logró la tranquilidad el pasado fin de semana, donde en medio del proceso eleccionario, Carabineros concretó la detención de su expareja, condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por los delitos de violación reiterada y abuso sexual en contra de su hija de 14 años.

“Estoy con muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo tranquilidad y agradecimiento por lo que recibí en el CAVI de Coyhaique, donde me he sentido apoyada durante estos últimos meses”, relató la usuaria.

El 24 de octubre de este año, la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de nulidad y confirmó la sentencia de primera instancia. Así lo indicó el abogado del CAVI de la Corporación de Asistencia Judicial en la Región de Aysén, Gonzalo Arriagada Bahamonde.

“Además, en esta causa se accedió a la demanda civil proveyendo con ello una indemnización de 10 millones de pesos a favor de la víctima”, explicó Arriagada.

El abogado jefe de la oficina especializada recordó que el caso ingresó en enero del 2024 y que, a través de distintas diligencias, se lograron acreditar la comisión de otros delitos por parte del condenado, quien era integrante de las fuerzas armadas al momento de ocurridos los hechos.

“En ese contexto, los distintos profesionales especializados del CAVI, en el área social y psicológica, ofrecieron un acompañamiento desde el ingreso a la unidad (…) El trabajo desarrollado fue clave para alcanzar este resultado condenatorio”, comentó.

En tanto, la directora regional de la CAJ Biobío Ma. Francisca Vilches Gálvez señaló que este tipo de resultados van en línea con la misión institucional de garantizar el acceso a la justicia. “Este caso refleja la importancia de garantizar el acceso a servicios esenciales, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad”, añadió.

El seremi de Justicia y DD.HH Samuel Navarro Castro destacó el trabajo realizado por la Corporación de Asistencia Judicial puesto que “cabe destacar que la labor que realiza el Centro de Atención a Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial se enmarca en los objetivos institucionales de prestar asistencia jurídica gratuita a víctimas en este caso, pero reafirma el compromiso de la Corporación de Asistencia Judicial de ofrecer este servicio gratuito en todas sus instancias, civil, penal, laboral y familia para que las personas, la comunidad, tenga un servicio público de alto estándar que le permita tener esta representación jurídica y acercar de esta forma la Justicia a la gente”.

Finalmente, la madre de la menor señaló que con este resultado se devuelve en parte la tranquilidad que perdió una vez que de los abusos cometidos en contra de su hija. “Hoy puedo decir que le cumplí a mi hija con la justicia”, afirmó.