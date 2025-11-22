Subscribe
domingo 23 noviembre
9.3 C
Coyhaique
Paty Cofré y Mauricio Flores prometen risas este sábado en Dreams

Osvaldo
Por Osvaldo

Connotados humoristas nacionales presentarán su exitoso show titulado “La Zorra Del Desierto”, en el Restobar Lucky 7.

                Dueños de un carisma que traspasa generaciones y con un sentido del humor que a nadie deja indiferente, La actriz y comediante Patricia Cofré (la tía Paty) y el humorista  Mauricio Flores se reencontrarán este sábado con el público de la Región de Aysén. La cita es el escenario de la sala de juegos desde pasadas las 23:00 horas ocasión en la que los afamados artistas darán rienda suelta a una rutina que, según señalan, sacará risas de principio a fin. “Esta vez llevaremos la rutina denominada “La Zorra Del Desierto” donde Patricia encarna a una paciente y yo soy su médico ginecólogo”, adelantó Flores en conversación con este medio.

Como es propio de su estilo multifacético, la puesta en escena tiene un segundo acto donde Flores presenta a una distinguida artista (“La Zorra del Desierto”) desarrollándose una hilarante rutina que incluye los clásicos 15 segundo de Cofré.

Consultado por esta posibilidad de volver a entretener al público de la Región, con un show formato casino, el ex Melame dijo que es un honor poder estar frente a un público extremadamente cariñoso y receptivo y más aún poder hacerlo junto a Cofré. “Sólo tengo lindos recuerdos de las presentaciones en Dreams. Y hoy, compartir escenario con la diva de Chile, la reina de las revistas, es un honor que agradezco a la vida”, confidenció Mauricio Flores.

“La Zorra del Desierto” arranca pasadas las 23:00 horas de este sábado y se accede gratis con la entrada al centro de entretención local,cuyo importe total es en beneficio fiscal. Sin duda un buen momento para reír de buena gana.

