jueves 27 noviembre
Coyhaique
Regional
Presentan campaña “Chile Te Defiende” que informa sobre la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas

Recientemente el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo junto al Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz lanzaron a nivel nacional la campaña “Chile Te Defiende”, iniciativa destinada a informar a la ciudadanía sobre el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas, creado por la Ley N° 21.780, publicada en el Diario Oficial el pasado 13 de noviembre de 2025.

Respecto a esta iniciativa, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro explicó que “estamos muy contentos de iniciar la campaña “Chile Te Defiende” para poner de manifiesto este nuevo servicio público el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de la Víctima que va a reemplazar a las Corporaciones de Asistencia Judicial, en un transito gradual y por etapas vamos a tener un servicio público descentralizado, más robusto y con mayores competencias para poder entregar asistencia jurídica gratuita a quienes no pueden pagarla, particularmente con un fuerte énfasis en los delitos violentos, de esta forma va a tener un apoyo, una representación jurídica ante los Tribunales en calidad de víctima pero también va a tener un fuerte apoyo psicosocial”.

Cabe mencionar que esta iniciativa legal va a ser fundamental para que todas las personas en nuestro país que requieran de representación jurídica y que no tienen los recursos para contratar un abogado o una abogada que los represente en procesos civiles, en procesos laborales, en procesos de familia, en procesos de distinto tipo, puedan acceder de manera igualitaria a la justicia.

Finalmente, cabe señalar que la campaña “Chile Te Defiende” tiene como objetivo explicar, de manera clara y accesible, los beneficios del nuevo servicio y las etapas de su implementación. A través de contenidos digitales, testimoniales y materiales informativos, se busca acercar la reforma a las comunidades y fortalecer la comprensión del nuevo modelo de atención. Para más información puedes ingresar a https://accesoalajusticia.gob.cl/.

