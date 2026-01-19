Apoderada de colegio de puerto Aysén por robo de 5 millones de pesos

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puerto Aysén, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la detención de una mujer de 38 años por el delito de Apropiación Indebida.

“En el marco de acoger una denuncia por el delito de apropiación indebida que decía relación con una persona de sexo femenino adulta, quien cumplía el rol de tesorera en un cuarto medio de un establecimiento educacional de acá de Puerto Aysén, quien se apropió indebidamente de la suma cercana a los cinco millones de pesos y que correspondía a todas las cuotas que pagaron los apoderados con la finalidad de poder salir de gira de estudios. Con esto se acoge la denuncia y se remite los antecedentes al Ministerio Público, quien emite una orden de investigar a la Policía de Investigaciones y tras realizar diversas diligencias, se le pudo imputar el delito a la persona antes indicada.“, comentó el jefe de la Bicrim Aysén, subprefecto Claudio Reyes.

Según el jefe de la brigada, gracias al trabajo realizado por los detectives, el Tribunal de Garantía de Puerto Aysén emitió una orden de detención, la que se materializó el día jueves pasado, poniendo a disposición de la justicia a la imputada. Agregando que en una primera instancia, la denunciada habría llegado a un acuerdo con las víctimas con la finalidad de devolver el dinero, sin embargo, no habría cumplido con dicho trato.

La imputada fue apercibida puesto que en la formalización habría llegado a un nuevo acuerdo reparatorio con los afectados, fijándose marzo como fecha tope para realizar el pago de una parte del monto apropiado; ella habría señalado haber pagado una parte de lo sustraído en una primera instancia. Cabe hacer presente que si en el mes señalado no se cumple con lo tratado, se realizará un juicio oral en contra de la victimaria.