Con 82% de seleccionados en primera preferencia, UAysén comienza período de matrículas admisión 2026

La Universidad de Aysén dio inicio al período de matrículas Admisión 2026 para los seleccionados y seleccionadas, proceso que se desarrolla presencialmente en el Campus Lillo emplazado en la ciudad de Coyhaique y de manera remota en el sitio oficial uaysen.cl. Esta actividad se enmarca en un escenario altamente positivo para la institución ya que este año, la universidad registró un incremento superior al 15% en las postulaciones y alcanzó un 82% de estudiantes que postularon en primera preferencia, uno de los porcentajes más altos del país, reflejando el creciente posicionamiento y confianza en el proyecto universitario regional.

Durante la jornada inaugural, el Rector Dr. Víctor Cubillos Godoy recorrió las dependencias del campus, dialogando con los nuevos estudiantes y sus familias, destacando la consolidación institucional que vive la universidad en la región. “Bueno, decirles primero que estamos muy contentos que la universidad se está consolidando día a día en la región. Creo que esta consolidación se traduce en confianza. Los estudiantes están postulando a nuestra universidad y quiero destacar tres aspectos. El primero de ellos, que es muy importante, tenemos un importante incremento en las matrículas, tendremos 350 nuevos estudiantes en nuestra universidad y considerando que la región tiene en general pocos estudiantes que ingresan de la educación secundaria, eso es un gran éxito”, expresó.

En esa misma línea, el Rector subrayó el alto nivel de claridad vocacional de quienes optaron por la institución. “Lo segundo, decir también que esta consolidación se va reflejando en el interés y en la claridad que tienen los estudiantes para postular. Nosotros tenemos 82% de nuestros estudiantes que postulan en primera opción a esta universidad. ¿Y qué significa eso? Que tienen muy claro qué es lo que quieren y cuando uno tiene claridad significa que cree en esa carrera determinada. Y eso, la verdad que voy a decirlo también con orgullo, es un motivo de alegría para nosotros porque el año pasado y este año creo que vamos a ser la primera universidad que tiene porcentajes tan altos donde los estudiantes postulan por primera vez a una carrera”, subrayó.

Por su parte, el coordinador de Admisión UAysén, David Vásquez, relevó el desarrollo del proceso y las proyecciones para el año académico 2026. “Estamos en pleno proceso de matrícula 2026. Son más de trescientos estudiantes los que nos han elegido como su casa de estudios de preferencia. Esperamos tener también alrededor de seiscientos estudiantes que ya se encontraban con nosotros desde años anteriores, para tener una comunidad de casi mil estudiantes”.

Asimismo, David Vásquez destacó el fortalecimiento de la infraestructura universitaria y la ampliación de los espacios para la vida estudiantil. “Estamos felices porque también tenemos casa nueva, inauguraremos nuevos espacios para los estudiantes, gimnasio, campus en Río Coyhaique, y también acá en el centro de la ciudad, en Errázuriz. Si todavía quieres ser parte de la comunidad de la Universidad de Aysén, tenemos algunas vacantes por repostulación. Si no alcanzaste a postular a principios de enero, o bien, postulaste, pero te arrepentiste, te equivocaste, y si algunas de las carreras que aún conservan vacantes son de tu interés, contáctate a admision@uaysen.cl, o escribiéndonos a nuestro WhatsApp, +56 939332051, no te pierdas la oportunidad de ser parte de la Universidad de Aysén”, enfatizó.

Desde el ámbito académico, la Directora Académica de la Universidad de Aysén, Paulina Flores, destacó el impacto del proceso de admisión 2026 y el aumento sostenido de postulaciones. “Como el resto de las universidades del país, la Universidad de Aysén también comienza su periodo de matrículas y sin duda, este año 2026, tiene sus frutos. Ha sido muy fructífero para nosotros, tenemos una cantidad de postulantes que aumentó, pero notablemente, en comparación al año 2025, lo que para nosotros también nos reafirma de que los y las jóvenes de la región de Aysén están viendo nuestra universidad como un espacio para su futuro, para vivir una vida universitaria, creyendo también en nuestro proyecto educativo. Así que esto para nosotros también es muy importante y nos llena de orgullo”.

En esa misma línea, Paulina Flores relevó el alto nivel de primera preferencia alcanzado por diversas carreras. “También mencionar nuevamente el ser primera mayoría, hay carreras por ejemplo como agronomía, ingeniería forestal, ingeniería civil informática, quienes el 100% de los postulantes eligieron a la Universidad de Aysén, lo que también para nosotros, a todos quienes todavía tienen alguna duda y están indecisos a qué institución postular luego de saber sus puntajes, los invito a que vengan a nuestra institución, a que nos conozcan estos días, a que vengan, conversen con nosotros, conversen con los académicos, con los funcionarios también de los distintos equipos que están trabajando ahora en el proceso de admisión, conozcan nuestros campus y que por supuesto después tomen su decisión”.

Cabe señalar que el período de matrículas 2026 se desarrolla en dos etapas. El primer período, destinado a estudiantes seleccionados y seleccionadas, se extenderá hasta el jueves 22 de enero, mientras que el segundo período, correspondiente a listas de espera y repostulación, se realizará hasta el jueves 29 de enero. La atención se efectúa de manera presencial en el Campus Lillo, ubicado en la ciudad de Coyhaique, en horario de 09:00 a 18:00 horas, incluyendo sábados y domingos, días en que la atención se realizará entre las 09:00 y las 13:00 horas.