Fiscalía Regional de Aysén efectuó su Cuenta Pública destacando su modernización, persecución penal estratégica y fuerte compromiso con víctimas y la comunidad

La Fiscalía Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo realizó este martes su Cuenta Pública 2025, instancia encabezada por el Fiscal Regional, Hernán Libedinsky Moscovich, en la que se dio cuenta detallada de la gestión institucional, los principales resultados en persecución penal, los avances en modernización y probidad, así como el fortalecimiento del trabajo con víctimas, equipos internos y la comunidad. La actividad, efectuada en el auditorio de la IV División de Ejército, contó con la presencia de autoridades, policías y numerosos representantes de la comunidad.

Investigación delictual

Al analizar específicamente el año 2025, la Fiscalía Regional de Aysén informó que el total de causas recepcionadas durante el año 2025 alcanzó las 11.837, lo que representa un aumento de 8,20% respecto del año 2024. Este incremento posiciona al año 2025 como el de mayor nivel de ingresos de causas en la región desde el inicio de la Reforma Procesal Penal el año 2002.

Durante el 2025, la mayor incidencia de denuncias correspondió al delito de lesiones, con un 10,24% del total, seguido por robos y hurtos (9,70%), amenazas (9,43%), delitos vinculados a la ley de tránsito (8,16%) y delitos económicos y tributarios (6,41%), reflejando patrones de conflictividad asociados a la violencia y a la convivencia social.

Otro dato relevante presentado en la Cuenta Pública dice relación con la evolución de determinados fenómenos delictuales. Por ejemplo, los delitos por uso fraudulento de tarjetas y otros medios de pago registraron un aumento de 174,72% respecto del año anterior, mientras que la cantidad de droga decomisada durante el 2025 superó en un 105% lo incautado el año previo, con más de 82 kilos de clorhidrato de cocaína y marihuana.

Trabajo conjunto con otras instituciones

Uno de los ejes centrales de la Cuenta Pública fue el fortalecimiento de la persecución penal mediante un enfoque de inteligencia criminal, que busca pasar de un modelo reactivo a uno analítico, proactivo y estratégico. En este marco, la Fiscalía Regional de Aysén ha incorporado y potenciado diversas herramientas tecnológicas que permiten mejorar la calidad y rapidez de las investigaciones.

Estas herramientas, sumadas al trabajo coordinado con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Armada, Directemar, Aduanas y otros organismos, han permitido enfrentar de mejor manera fenómenos complejos como el tráfico de drogas, incluido el tráfico marítimo y el microtráfico en sectores poblacionales, los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la violencia intrafamiliar y los delitos contra la propiedad que afectan al comercio local.

Durante el último período, la Fiscalía Regional sostuvo múltiples instancias de coordinación interinstitucional, incluyendo reuniones en zonas fronterizas y localidades aisladas, con el objetivo de reforzar la respuesta del Estado frente a delitos transnacionales, el contrabando y otras formas de criminalidad organizada.

Casos relevantes y resultados judiciales

En la Cuenta Pública, el Fiscal Libedinsky destacó diversas investigaciones y sentencias de alto impacto para la región, entre ellas condenas por delitos sexuales graves, femicidio tentado, homicidios consumados y frustrados, robos violentos, secuestro calificado, estafas reiteradas, tráfico de drogas y lavado de activos.

Asimismo, se resaltó la participación de fiscales de Aysén en causas de relevancia nacional, como el juicio derivado de la denominada “Operación Huracán”, que culminó con condenas para ex funcionarios policiales de Inteligencia, por delitos de falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación reiterado y obstrucción a la investigación calificada.

En materia de drogas, se subrayaron importantes decomisos, la desarticulación de organizaciones criminales y la investigación de causas de lavado de activos por montos significativos, reafirmando la prioridad regional en el combate al narcotráfico y delitos asociados.

Resultados judiciales y calidad de la persecución penal

La Fiscalía Regional destacó que investigar implica también acusar y promover la salida más adecuada al conflicto penal, siempre bajo criterios de objetividad y legalidad. En este sentido, durante el año 2025, Aysén se posicionó como la región del país con el mayor porcentaje de términos judiciales, alcanzando un 58,60%, muy por sobre el promedio nacional de 27,7%.

Del total de términos registrados en 2025, el 16,90% correspondió a sentencias condenatorias. En cuanto a las salidas alternativas, los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento representaron el 9,20% de los términos durante el año 2025.

Respecto de los archivos provisionales, estos alcanzaron el 30,50% de las causas, constituyéndose en el porcentaje más bajo a nivel nacional, cuyo promedio es de 61,9%, lo que refleja la voluntad institucional a nivel regional de privilegiar términos judiciales de mayor calidad.

Probidad y transparencia

Otro de los pilares abordados por el Fiscal Regional Hernán Libedinsky, fue el fortalecimiento de la probidad a nivel interno y la lucha contra la corrupción. Paralelamente, se han impulsado auditorías al interior de las Fiscalías, capacitaciones en integridad y probidad, y el próximo desarrollo de un modelo de compliance regional, con el objetivo de asegurar altos estándares éticos tanto en la persecución penal como en los procesos internos del Ministerio Público.

Atención a víctimas y testigos

En la cuenta pública, la Fiscalía Regional reafirmó su compromiso con la persecución de la violencia de género, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, áreas definidas como prioritarias. En este contexto, se destacó la implementación del Algoritmo de Sugerencia de Riesgo (ASR), basado en inteligencia artificial, que permite anticipar situaciones de alto riesgo en casos de violencia en la pareja y ajustar oportunamente las medidas de protección.

Durante el 2025, la Fiscalía destinó más de 112 millones de pesos a la protección de víctimas y testigos, otorgando más de 1.200 prestaciones, incluyendo teléfonos celulares, circuitos cerrados de cámaras, alarmas personales y domiciliarias, reforzamientos estructurales y servicio de asistencia en línea. A lo anterior, se suman prestaciones de asistencia social a víctimas de violencia económica y procesos de reubicación domiciliaria.

Vinculación con la comunidad

Finalmente, la Cuenta Pública relevó el trabajo de acercamiento a la ciudadanía, mediante encuentros con dirigentes sociales, capacitaciones a establecimientos educacionales y acciones preventivas como el programa “Monitores Antidrogas”, que involucra activamente a estudiantes de la región.

Asimismo, se destacó la realización de conversatorios con la Cámara de Comercio, itinerancias a sectores apartados junto a otras instituciones del sistema de justicia penal y el interés de desarrollar iniciativas como la Fiscalía Móvil, orientada a mejorar el acceso a la justicia en localidades aisladas.

En el cierre de la ceremonia, el Fiscal Regional, Hernán Libedinsky, reafirmó que la Fiscalía de Aysén aspira a ser “un rostro firme y cercano del Estado”, comprometido con la justicia, la dignidad de las víctimas y el bienestar de la comunidad. “Mientras exista una persona que busque justicia, la Fiscalía estará presente, trabajando junto a la ciudadanía para construir una región más segura y un país mejor”, concluyó.