Avances en infraestructura y reinserción social fueron los temas abordados en la tercera sesión de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal

Recientemente en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal de Aysén, instancia encabezada por la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Ponce Olivares y que reúne a las principales instituciones vinculadas al funcionamiento del sistema de justicia penal en la región.



Durante la jornada se revisaron los avances de los proyectos de infraestructura y el estado de cumplimiento de los compromisos adoptados previamente por la Comisión. Asimismo, se presentó al nuevo integrante de esta instancia, el seremi de Seguridad Pública de la región de Aysén Jean Paul Zimmermann.



Otro de los principales temas abordados fue la reinserción social como foco institucional, considerando las recientes modificaciones constitucionales e institucionales y los desafíos que estas plantean para la coordinación de los distintos organismos que intervienen en esta materia.

Respecto a las temáticas abordadas, la seremi de la cartera, Andrea Ponce Olivares explicó que “esta tercera sesión de la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal nos permitió revisar los avances que hemos alcanzado y, principalmente, seguir coordinando acciones concretas entre las distintas instituciones que forman parte del sistema de justicia en nuestra región. Abordamos materias muy relevantes para Aysén, como los proyectos de infraestructura, entre los que destacan el comienzo de la conservación del Centro de Cumplimiento Penal de Coyhaique, también la licitación para la habilitación de la Unidad Médico Forense en el Hospital Cochrane, ambos financiados gracias al Gobierno Regional y la firma del convenio que permitirá abrir nuevamente la oficina del Registro Civil en el Hospital Regional y por supuesto los desafíos que tenemos en reinserción social, porque sabemos que una coordinación efectiva entre los distintos organismos es fundamental para avanzar hacia un sistema de justicia más eficiente y contribuir a construir una sociedad más segura.”



Finalmente, mencionar que dicha instancia permite continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional, revisar los avances alcanzados e identificar materias que requieren trabajo conjunto, atendiendo especialmente las necesidades y particularidades de nuestra región.