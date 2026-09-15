Realizan Simulacro de siniestro vial que muestra consecuencias del consumo de alcohol en la conducción

Siguiendo en la línea de las actividades preventivas de seguridad vial, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito, Coreset, realizó un impactante simulacro de siniestro vial en el centro de Coyhaique. En esta ocasión, se representó un choque frontal de dos personas conduciendo bajo los efectos del alcohol, causando la muerte de uno de los involucrados y movilizando un completo despliegue del dispositivo ABC de emergencias (Some, Bomberos y Carabineros).

Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución que debe primar en el tránsito, enfatizando en el respeto de la normativa. En representación de la delegada presidencial regional, la seremi de Gobierno Bárbara Ortúzar valoró este esfuerzo intersectorial en el trabajo preventivo: “Creo que hemos cumplido nuestro objetivo, que era poder llamar al impacto a la ciudadanía respecto a lo que puede suceder en nuestras fiestas patrias, si es que no tomamos los resguardos. Esa es la misión, hacer un llamado a la ciudadanía de que, si van a conducir, por favor, no ingieran alcohol. Que además planifiquen su viaje, porque sabemos que va a haber un gran desplazamiento dentro de la región. También respetar las señaléticas, la velocidad de conducción y que, en estas fiestas, si va a tomar, que sean buenas decisiones.”

Desde la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Boris Romero, recordó a los conductores las facultades de la unidad de fiscalización ministerial. “Los fiscalizadores tienen la atribución de la Ley de Tránsito para controlar a los conductores y solicitar documentación, e incluso cursar infracciones”, explicó.

Carabineros de Chile, representados por el General Eduardo Palma se refirió a la efectividad de las campañas realizadas lo cual se ha expresado a través de una reducción de siniestros viales y la fatalidad de ellos a nivel regional. “Es importante impactar a la comunidad y observar de una manera distinta estas campañas de prevención. Este año, con todas las campañas que han realizado y todos los servicios aquí hoy día presentes, hemos logrado bajar desde 484 accidentes de tránsito a 260, lo cual es una cifra importante de disminución. Como también hasta agosto, el año pasado ya habían 13 fallecidos en accidente de tránsito, y este año llevamos 8”, reveló el uniformado.

Respecto a la organización de las ramadas y el ordenamiento de Tránsito el director de seguridad comunitaria municipal, Jorge Risco, recordó a los asistentes que el ingreso será exclusivamente por calle Campos de Hielo. “Tenemos 650 estacionamientos ya distribuidos, lo que fue informado dentro del plan de seguridad. Hacemos nuevamente el llamado a que utilicen la locomoción colectiva para que todos podamos tener una fiesta tranquila, y también los dispositivos van a estar fiscalizando la salida para evitar que algún conductor en estado de ebriedad manejando y así evitar algún accidente, algún atropello que es lo que nos preocupa.”