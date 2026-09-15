Corfo fortalece capacidades para impulsar proyectos en los mercados de carbono

Los proyectos vinculados a mercados de carbono necesitan profesionales capaces de medir, reportar y certificar sus resultados. Para fortalecer esas capacidades en Chile, Corfo abrió una convocatoria de 232 becas de cofinanciamiento para el Diplomado “Diseño y Gestión de Proyectos para Mercados de Carbono”.

La formación está dirigida a profesionales y técnicos de áreas como medio ambiente, recursos naturales, ciencias e ingenierías, interesados en adquirir conocimientos para diseñar y gestionar proyectos relacionados con mercados de carbono.

El diplomado contempla 120 horas de formación online y tiene alcance nacional. Los participantes podrán especializarse en herramientas asociadas al desarrollo y gestión de proyectos de carbono, fortaleciendo competencias que serán cada vez más necesarias a medida que estos mercados y los mecanismos de reducción y captura de emisiones adquieren mayor relevancia.

Para el director de Corfo Aysén, Francisco Saldivia Ulloa, contar con profesionales preparados en estas materias es parte de los desafíos que plantea la transición hacia una economía más sostenible, especialmente en regiones con oportunidades vinculadas a sus recursos naturales. “Los mercados de carbono requieren capacidades especializadas para que los proyectos puedan demostrar de manera confiable cuánto reducen o capturan emisiones. Esta formación apunta justamente a contar con profesionales y técnicos que puedan diseñar y gestionar estos proyectos, incorporando criterios de medición, reporte y verificación”. Saldivia agregó que, en el caso de Aysén, el desarrollo de estas competencias también puede contribuir a generar nuevas oportunidades productivas asociadas a la reducción y captura de emisiones.

La convocatoria se enmarca en Becas Capital Humano, instrumento de Corfo orientado a desarrollar competencias especializadas que respondan a las nuevas necesidades de los sectores productivos. En este caso, la apuesta está puesta en formar capital humano capaz de participar en una actividad que requiere conocimientos técnicos para asegurar la trazabilidad y credibilidad de los proyectos de carbono.

Las personas seleccionadas deberán pagar únicamente la matrícula, mientras que el resto del programa será cofinanciado a través de la beca. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de septiembre y los requisitos y antecedentes de la convocatoria están disponibles en el sitio de Corfo.