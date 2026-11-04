Iglesia Metodista Pentecostal de Puerto Chacabuco ya cuenta con título de dominio tras exitoso proceso de regularización

En un emotivo hito para la comunidad cristiana de la Región de Aysén, autoridades regionales hicieron entrega oficial del título de propiedad regularizado a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Puerto Chacabuco. La gestión se concretó a través del Decreto Ley N° 2.695/79 de saneamiento de la pequeña propiedad raíz, otorgando certeza legal y consolidando los derechos sobre el inmueble.

La propiedad regularizada corresponde a un sitio ubicado en Puerto Chacabuco, el cual abarca una superficie total de 308,09 m² y cuenta con un templo edificado destinados al culto religioso. El terreno había sido donado originalmente de forma imperfecta por una feligresa local, lo que impidió su tramitación por vías ordinarias en su momento. Sin embargo, tras más de 25 años de posesión material pacífica y continua por parte de la congregación, el Ministerio de Bienes Nacionales resolvió favorablemente su regularización durante este año.

La ceremonia contó con la participación de la Delegada Presidencial Regional de Aysén, Luz María Vicuña; la Seremi de Bienes Nacionales, Geoconda Navarrete; y el pastor de la congregación local, Bernardino Santana.

Durante la entrega, la Delegada Presidencial Regional, Luz María Vicuña, destacó la relevancia de resolver este tipo de rezagos en la infraestructura comunitaria, señalando que la entrega representa «una excelente noticia para la Iglesia, consolidando una deuda que estaba hace años pendiente y que hoy ya recibe en manos del pastor, del representante de su señora». Asimismo, la autoridad valoró el despliegue de la Seremi de Bienes Nacionales en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.

Por su parte, la Seremi de Bienes Nacionales, Geoconda Navarrete, reafirmó el compromiso del Gobierno central por agilizar los trámites de regularización para entidades comunitarias y religiosas a lo largo del país.

«Es una ocasión muy especial en el contexto de un nuevo aniversario de las Iglesias Evangélicas poder haber concurrido por un mandato especial que nos hace el Presidente de la República, José Antonio Kast, y hoy día con su representante, la Delegada Regional (…) él ha querido en todo Chile que aceleremos y aumentemos las energías para el trabajo que permite regularizar, así como hoy día aquí en Chacabuco, muchas solicitudes que hay a lo largo del país para dar certeza jurídica del título y de la tenencia de los terrenos donde se emplazan templos evangélicos», afirmó la Seremi Navarrete.

La titular regional de la cartera añadió que estas instituciones realizan «una tremenda labor y un tremendo aporte al desarrollo y al cuidado de nuestras poblaciones».

Finalmente, el pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal de Puerto Chacabuco, Bernardino Santana, expresó la gratitud de toda la feligresía tras completar un largo anhelo que complementa el esfuerzo realizado para construir la infraestructura del templo.

«Ha sido una grata sorpresa recibirlas a ellas en nuestro templo y que nos traigan esto tan anhelado que es poder tener ya en forma oficial nuestro título aquí en Chacabuco. Muchas gracias también por sus palabras que ustedes dedicaban al sentido, al trabajo que nosotros también brindamos como comunidad cristiana, como pueblo evangélico en este país», manifestó el pastor Santana.

El líder espiritual concluyó recordando el trabajo comunitario detrás del templo: «en poco tiempo levantamos este templo (…), pero faltaba esto, así que muchas gracias por este gesto tan maravilloso y noble de hacernos entrega en forma oficial de nuestro título».

Con la recepción de la inscripción de dominio oficial, la Iglesia Metodista Pentecostal de Puerto Chacabuco no solo respalda legalmente su espacio físico y de infraestructura, sino que consolida su arraigo territorial e impacto social en beneficio de las familias de la comuna de Aysén.