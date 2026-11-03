Condenan a 12 años de cárcel a autor de homicidio ocurrido en una embarcación en Puerto Chacabuco.

Tras una acusación presentada por la Fiscalía, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a 12 años de presidio mayor en su grado medio a un imputado de 40 años, por su responsabilidad como autor del homicidio simple de una víctima de 36 años. El hecho ocurrió el 9 de marzo de 2024 en la bahía de Puerto Chacabuco.

Al juicio oral concurrió el fiscal adjunto de Puerto Aysén, Álex Olivero Núñez, quien presentó las pruebas reunidas durante la investigación dirigida por el Ministerio Público.

“Efectivamente, el día de hoy el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique dio lectura de sentencia, en este caso de homicidio ocurrido en la bahía de Chacabuco y dictó, en definitiva, una sentencia condenatoria de 12 años de presidio mayor en su grado medio en contra del imputado”, explicó el fiscal Álex Olivero.

Hechos acreditados

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante el juicio oral, la víctima fue agredida a bordo de la embarcación “Don Carlos II”, donde trabajaba, y posteriormente fue arrojada al mar.

Respecto de los hechos que se lograron acreditar, el persecutor penal explicó que el tribunal estableció que, durante la madrugada y luego de una situación de consumo de alcohol y drogas en la embarcación, se produjo una agresión del imputado en contra de la víctima. Posteriormente, el acusado lanzó a la víctima a las aguas del mar, causándole la muerte por asfixia por sumersión.

En esta misma causa hubo un segundo imputado el cual fue absuelto por el tribunal.

Investigación especializada

La investigación fue dirigida por la Fiscalía Local de Puerto Aysén, mientras que las diligencias especializadas estuvieron a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, Lacrim, de la Policía de Investigaciones.

A estas diligencias se sumaron los peritajes desarrollados por el Servicio Médico Legal, entre ellos la autopsia de la víctima. El trabajo investigativo y pericial permitió reunir y presentar ante el tribunal los medios de prueba que sustentaron la acusación de la Fiscalía y la condena impuesta al acusado. En este juicio también prestó orientación y apoyo la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, URAVIT.