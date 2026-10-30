Corte de Coyhaique celebra su 39º aniversario con presentación de la Orquesta del Colegio Mater Dei

En el marco de la conmemoración de su trigésimo noveno aniversario, la Corte de Apelaciones de Coyhaique abrió sus puertas a la comunidad para recibir a la Orquesta del Colegio Mater Dei, cuyos estudiantes ofrecieron un concierto de música clásica en el hall del tribunal de alzada, ante autoridades judiciales, funcionarios y familiares de los jóvenes músicos.

La actividad, realizada el miércoles 28 de octubre, permitió compartir una jornada cultural y de encuentro con la comunidad, en la que los integrantes de la agrupación, dirigida por el maestro Juan Mouras, demostraron las habilidades musicales desarrolladas durante su formación en distintos instrumentos.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministra Natalia Rencoret Oliva, agradeció la participación de los estudiantes y destacó la importancia de generar espacios de acercamiento entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

“Estamos cumpliendo 39 años de vida, así que, en el marco de esta celebración, qué mejor que tener a la comunidad viva y a los niños, sobre todo niños talentosos. Muchas gracias por venir y, cuando necesiten, nuestra casa está abierta para todos ustedes”, expresó.

La Orquesta del Colegio Mater Dei está integrada por estudiantes que participan en clases de instrumentos y ensayos durante la semana, desarrollando progresivamente las habilidades que les permiten interpretar obras de manera conjunta. Su repertorio comprende piezas del folclore y de compositores clásicos, como Vivaldi y Tchaikovsky.

El director de la agrupación, Juan Mouras, valoró la invitación y la oportunidad que significó para los estudiantes presentarse en un espacio distinto al habitual.

“Los niños tienen sus clases de instrumentos y van perfeccionándose para poder reunirse en esta orquesta de cámara y ofrecer conciertos. Agradecemos especialmente esta invitación de la Corte de Apelaciones en su aniversario. Para los niños fue muy bonito e importante poder tocar y realizarse. Estaban bien nerviosos y dieron todo de su capacidad. Como director de la orquesta estoy muy feliz y agradecido”, señaló.

Una experiencia compartida con las familias

La presentación también reunió a padres, abuelos y otros familiares de los estudiantes, quienes destacaron el avance musical de los niños y la posibilidad de participar en actividades culturales al interior de instituciones públicas.

Cristóbal Carmona, apoderado de uno de los integrantes de la orquesta, manifestó su emoción al presenciar la actuación de su hijo Maximiliano, quien toca violín.

“Se nota el avance que han tenido los chicos. Mi hijo toca violín y, con la orquesta, mucho más acá en el edificio, se escucha muy bonito por la acústica. Ojalá que se siga repitiendo, porque estas iniciativas ayudan a que la comunidad pueda acercarse a distintos edificios públicos”, comentó.

Por su parte, Estela Medina, abuela de otro de los estudiantes, destacó la oportunidad de ver por primera vez a su nieto presentarse junto a toda la agrupación.

“Me encantó, porque siempre lo veo en la casa, le fascina lo que hace y no había tenido la oportunidad de verlo en vivo con toda la orquesta. Ojalá que sigan dándoles estas oportunidades, porque acá sonó muy bonito”, sostuvo.

En tanto, Carmen Castillo, quien asistió para acompañar a su nieta, valoró la experiencia y el estímulo que representa para los jóvenes músicos.

“Fue muy bonito y emocionante. Vine a ver a mi nieta, que es de la orquesta del Colegio Mater Dei. Ojalá se vuelva a repetir, porque a ellos, como niños, esto los incentiva mucho”, expresó.