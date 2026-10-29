HISTÓRICA ACTUACIÓN DE LUNG DO COYHAIQUE EN EL SUDAMERICANO DE TANG SOO DO: DELEGACIÓN PATAGÓNICA COSECHA 112 MEDALLAS EN SANTIAGO

La tradicional escuela aysenina, encabezada por su director Sabomnim Tomás Marcos, se posicionó en lo más alto del certamen continental tras obtener 44 medallas de oro, 37 de plata y 31 de bronce.

SANTIAGO.— Una actuación consagratoria e histórica concretó la delegación del Club de Artes Marciales Lung Do Coyhaique durante su participación en el Campeonato Sudamericano de la International Tang Soo Do Federation (ITF), disputado el pasado fin de semana entre el 23 y el 25 de octubre en el Estadio Municipal de Las Condes, en Santiago.

La delegación aysenina, compuesta por 40 deportistas de distintas edades y niveles, tuvo un desempeño superlativo que la situó entre las delegaciones más destacadas de la competencia internacional, consiguiendo un impresionante total de 112 medallas: 44 de oro, 37 de plata y 31 de bronce.

El logro deportivo adquiere mayor relevancia al considerar que la participación de los competidores fue posible gracias a la adjudicación del Fondo de Desarrollo del Deporte (FONDEP) de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, proyecto que permitió costear los pasajes aéreos y acortar las barreras geográficas que enfrenta la Región de Aysén.

Excelencia técnica en todas las disciplinas

El medallero de Lung Do Coyhaique reflejó un dominio transversal en las cuatro modalidades de la disciplina tradicional del Tang Soo Do:

Formas (Hyung): 40 medallas (principal fortaleza técnica del equipo).

40 medallas (principal fortaleza técnica del equipo). Combate (Dae Ryun): 29 medallas.

29 medallas. Rompimiento (Kyok Pa): 29 medallas.

29 medallas. Armas (Mugi Sool): 14 medallas.

Entre los desempeños individuales más destacados del torneo sobresalieron competidores como Sofía Soto Miranda (quien lideró el cuadro con 3 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce), Santiago Álvarez Ramírez, Javier Bilvao Santana, Selim Sandaña Avendaño, Trinidad Elgueta Villegas y Alexis Muñoz Yevenes, todos ellos con triple presea dorada en sus respectivas categorías, además de actuaciones sobresalientes de atletas juveniles y adultos como Cristian Vergara Neculqueo, Damián Robles Jeria y Tomás Barceló Pino.

Un legado que trasciende en el tiempo

Fundada el 25 de agosto de 1984 por el recordado maestro Patricio Marcos, pionero de las artes marciales en la Patagonia, la Escuela Lung Do ha formado a generaciones bajo principios de respeto, disciplina, perseverancia y superación personal.

Hoy, bajo la dirección de su hijo, SBN Tomás Marcos —director nacional de las escuelas Lung Do y director de la Federación Chilena de Tang Soo Do—, la institución ratifica el valor de su linaje marcial proyectando a competidores que van desde pequeños deportistas de 4 años hasta experimentados instructores mayores de 60 años.

«Este histórico resultado es fruto del esfuerzo constante de nuestros alumnos, del compromiso incondicional de sus familias y del apoyo de la comunidad e instituciones de Coyhaique que creyeron en nosotros. Demostramos que con disciplina y pasión desde la Patagonia se pueden alcanzar los más altos podios de Sudamérica», destacó la dirección de la escuela.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Club Lung Do Coyhaique no solo vuelve a casa con un medallero récord, sino que reafirma su sello identitario: formar personas íntegras a través del auténtico Tang Soo Do.

📊 Desglose del Medallero General