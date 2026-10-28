Aysén: ¿Quién se hace cargo de la Sobrepoblación Animal?

A raíz de la reciente polémica entre alcalde y Delegación por los operativos de esterilización de mascotas, se esconde el problema de fondo: Aysén no tiene una política municipal permanente, sistemática, masiva y con metas anuales para enfrentar la sobrepoblación animal.

Hace algunas semanas fuimos testigos de una controversia entre el alcalde de la comuna de Aysén y la Delegación Presidencial Provincial, a raíz de los operativos de esterilización de perros y gatos realizados en distintos sectores de la comuna y gestionados por dicha Delegación.

A través de redes sociales se denunciaron complicaciones post-operatorias en algunas mascotas atendidas en estos operativos. En medio de la polémica, el alcalde se apresuró a aclarar que las jornadas no eran municipales, sino de exclusiva responsabilidad de la Delegación.

Pero esa aclaración del alcalde deja pendiente una pregunta fundamental: ¿qué está haciendo el municipio para enfrentar, de manera sostenida, la sobrepoblación de perros y gatos en la comuna?

AYSÉN NECESITA UNA RESPUESTA A LA ALTURA DE SU REALIDAD

Aysén enfrenta una realidad que exige especial atención. La sobrepoblación y el abandono animal generan problemas que afectan la salud pública, la seguridad ciudadana, la ganadería familiar campesina y la conservación de la fauna nativa. Hablamos de ataques a animales en zonas rurales, de perros que pueden afectar a la fauna silvestre y de mordeduras a personas. Esta realidad exige una respuesta seria y sostenida: el control poblacional no puede seguir dependiendo de la disponibilidad ocasional de fondos ni de operativos aislados en el tiempo.

Para impactar de forma real la dinámica poblacional, la literatura científica establece que se debe esterilizar de manera sostenida mínimamente el 20% de la población de perros y gatos con dueño anualmente. En el caso de la comuna de Aysén, eso equivale a 2.700 esterilizaciones por año. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar una meta así.

Por otro lado, la ley 21.020 (Ley Cholito) mandata a los municipios a cumplir un rol activo en la tenencia responsable y el control reproductivo. Sin embargo, mientras Aysén requiere fortalecer su gestión, el propio municipio ha confirmado que para 2027 se reducirán los recursos de su Programa Comunitario de Tenencia Responsable de Mascotas asociados a nuevas contrataciones para el equipo veterinario. Esto apunta en la dirección contraria a lo que se necesita. Actualmente, la comuna cuenta con un solo profesional veterinario, que no realiza cirugías. ¿Cómo se pretende desarrollar un programa sistemático de esterilizaciones sin fortalecer la capacidad profesional necesaria?

A esto se suma la nueva clínica veterinaria móvil, adquirida por el municipio con financiamiento externo y que a la fecha aún no entra en funcionamiento. Si bien representa una gran oportunidad para llegar a los sectores más apartados, pierde su sentido sin el personal y los recursos adecuados. Sin capacidad quirúrgica propia, para realizar también esterilizaciones en los sectores más lejanos de la comuna, existe el riesgo inminente de que quede subutilizada.

EL MUNICIPIO DEBE LIDERAR, NO DEPENDER SOLO DE FONDOS EXTERNOS

El municipio debe comprender que el eje central de esta política tiene que ser su propio programa de tenencia responsable de mascotas, con recursos municipales asegurados año a año. No puede depender únicamente de que SUBDERE o el Gobierno Regional financien proyectos esporádicos. Menos aún, cuando el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de SUBDERE contempla un drástico recorte presupuestario a nivel nacional del 86% para el 2027. De mantenerse dicha reducción, en la práctica significará que no se seguirán financiando proyectos municipales de esterilizaciones a través de esa vía.

Volviendo al origen de la discusión: la Delegación Presidencial debe investigar las denuncias recibidas y determinar si existieron fallas en la ejecución de los operativos, especialmente considerando que agrupaciones de protección animal le advirtieron sobre cuestionamientos previos al proveedor contratado. Pero eso no exime al alcalde de su propia responsabilidad. Es más, corresponde valorar la iniciativa de la Delegación por impulsar una tarea urgente. Al municipio le compete ahora responder con una política local propia, seria y continua, dotada de equipos veterinarios idóneos y presupuesto estable.

Hoy la pregunta de fondo no es quién se atribuye o se desmarca de un operativo puntual, sino quién garantizará una política permanente, sistemática y con metas claras de control reproductivo de perros y gatos para la comuna de Aysén.

Pamela Alfaro Ripamonti

Directora Ejecutiva

Fundación RIMA