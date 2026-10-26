Exitosa convocatoria registra seminario sobre transición energética y descarbonización industrial en el Campus Patagonia de la UACh

Con un positivo balance concluyó el seminario “Almacenamiento de Energía C&I y Descarbonización de la Industria en Aysén y la Patagonia”, organizado en conjunto por el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile (UACh) y la empresa multinacional Huawei Chile. La jornada se consolidó como una plataforma de gobernanza y discusión de vanguardia para mitigar el aislamiento geográfico y energético en las zonas extremas.

El encuentro registró una alta convocatoria y la presencia de destacadas autoridades regionales, sectoriales y comunales, junto a delegaciones de instituciones de educación superior, empresarios del sector acuícola y silvoagropecuario, académicos y profesionales del rubro tecnológico regional.

En la ocasión, el Director del Campus Patagonia, Prof. Juan Carlos Miranda, destacó la importancia de abordar la temática de las energías renovables, desde el punto de vista académico y de la implementación práctica de iniciativas innovadoras. “Hoy nos reunimos con personas pioneras en la promoción del valor compartido; aquel que busca generar valor económico sin descuidar el bienestar social de nuestra comunidad. Cada política pública debe poseer el «sello Aysén Patagonia». Al implementar tecnologías de vanguardia, debemos certificar que nuestras aguas sigan corriendo libres y que nuestros bosques se mantengan intactos. La innovación actual nos permite generar energía con un impacto ambiental cercano a cero, y es nuestra responsabilidad técnica y política exigir esos estándares”.

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad de Coyhaique, Carlos Gatica, destacó lo positivo de esta instancia de intercambio de experiencias, “Uno de los desafíos más importantes que tiene el mundo es el almacenamiento de energía y cómo éste desarrolla sistemas energéticos estables. El encuantro nos parece tremendamente relevante, porque tiene una mirada local, en el desarrollo de las comunidades y del territorio y es que ahí donde tenemos un gran desafío, cómo esta Patagonia que nos cobija a todos, no tan solo genera condiciones de mejor desarrollo energético renovable, sino además también conserva y mantiene su naturaleza tan prístina sin hipotecar el futuro y cómo además también lo hacemos en comunidad. Lo que está haciendo hoy en día la Universidad Austral de hacer una conversación desde la academia, situarla en uno de los factores de crecimiento el desarrollo del territorio más importante como la energía, nos parece clave”.

En Representación de Huawei Chile, Luka Laplagne, channel manager de Huawei digital power, valoró la realización del encuentro. ”Me parecen muy importantes este tipo de instancias para poder visibilizar lo que pasa en la región. Se sabe que aquí en la región es un sistema mediano, pero creo que en particular, en la industria o incluso en las casas, no se tiene tanta conciencia de los problemas que tienen las personas y los dueños de la empresas, lo cual está siendo un dolor de cabeza, tanto para calefaccionar y producir más en la industria. El poder presentar también nuestras soluciones como Huawei para nosotros fue muy provechoso”.

Lucas Gorroño, dueño de la empresa de hortalizas hidropónicas Brote desacó la instancia para conocer nuevas alternativas energéticas. “Creo que es una excelente oportunidad para juntar a varios actores,tanto del lado productivo, como del sector de energía. No tenemos siempre la oportunidad de conocernos y juntarnos para desarrollar nuevas ideas o enterarnos de otras tecnologías, entonces para mí es una excelente oportunidad. Siempre estamos dispuestos a participar y aportar un grano de arena, así como aprender lo que lo que viene a futuro, lo que se está haciendo e idear nuevas nuevas formas de hacer nuestra región crecer”.

Interesantes exposiciones con pertinencia territorial

Las explosiones de la jornada contemplaron ponencias técnicas e innovadoras experiencias locales que unieron la investigación universitaria con aplicaciones prácticas en el sur austral:

El gerente de Vison Chile, César García, expuso sobre las nuevas fronteras de la eficiencia, almacenamiento y navegación eléctrica en los canales patagónicos, mientras que Lucas Gorroño, gerente de Brote Cosecha Austral presentó un estudio de caso relativo al aprovechamiento sustentable del recurso hídrico mediante microcentrales hidroeléctricas en sectores aislados de Aysén.

Durante la jornada también presentó el ingeniero Benjamín Cabrera de empresa Delta Aysén, quien compartió las experiencias y lecciones aprendidas en terreno durante la instalación de sistemas de energía solar industriales y residenciales en la zona.

Desde la academia, el docente Pablo Hernández, detalló el diseño de modelos innovadores agropecuarios integrados con tecnologías de eficiencia energética y describió algunos de los proyectos desarrollados en el Campus Patagonia para avanzar por esta senda.

Finalmente, el representante de Huawei Chile, Luka Laplagne, exhibió las soluciones de la multinacional en microrredes y tecnologías de Almacenamiento Industrial de Energía por Baterías (BESS) para optimización y continuidad de respaldo.

La jornada concluyó con un panel de conversación titulado “Estrategias para la transición energética en Aysén”, espacio de intercambio de opiniones y experiencias entre expertos y las y los asistentes a la actividad.