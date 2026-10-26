Positivo balance del Copec RallyMobil en Aysén: Pasión deportiva y vitrina internacional para la Patagonia

La última jornada del Copec RallyMobil Aysén Coyhaique, marcada por una emocionante definición que coronó como vencedor a Alberto Heller, dejó un balance positivo tanto entre los competidores, organización y autoridades locales y regionales.

Heller se adjudicó la 6ª fecha del torneo, al imponerse en la vibrante antepenúltima fecha del Campeonato Nacional de Rally. “La verdad quiero agradecer porque tenemos nuevamente el campeonato acá en esta linda región. Para nosotros es nuestro segundo triunfo, de dos veces que hemos competido acá. La gente es muy cálida, muy buena onda. El clima… Todo ha sido espectacular”, afirmó tras bajar del pódium como el vencedor con el menor tiempo de carrera.

“Les agradecemos mucho a todos los incumbentes, al Gobierno Regional, que ha estado presente en estas dos fechas. Son muy importantes estos eventos, no solamente por la parte deportiva, sino que vamos a lugares súper aislados, y no solamente en Coyhaique. Estuvimos en Villa Ortega y en muchos muchísimos lugares compartiendo con la gente. Y la verdad que de eso se trata este deporte, que nos acerquemos a la gente y mostrar lugares que no se muestran habitualmente”, agregó.

El Copec RallyMobil en la región incorporó tramos cronometrados (prime) en sectores como Seis Lagunas, Polux, Los Alamos, Villa Ortega y Cerro Rosado, entre otros.

El piloto Jorge Martínez, quien finalizó en segundo lugar y aún se mantiene líder de la clasificación general, coincidió con Heller por el aporte de la región al éxito de la fecha. “Muy contento de venir a la Región de Aysén. Cada vez que hemos venido nos tratan con un cariño y un amor que a nosotros nos llena el alma. Además, creo que tienen los paisajes más lindos del mundo, con unos caminos espectaculares”.

“La valoración es tremenda, porque gracias al Gobierno Regional estamos acá. Estuve hablando con el Gobernador y le dije que tenía que comprometerse para el otro año. Ojalá podamos tener Copec RallyMobil harto tiempo más acá”, añadió Martínez.

La competencia se considera una valiosa vitrina para mostrar, a través de la transmisión internacional, las ventajas que presenta la región para impulsar el sector turismo, que representa el 4,5% del PIB regional.

El gobernador regional, Marcelo Santana, remarcó el balance favorable al cierre de la jornada final la tarde del domingo. “Muy contento de esta gran fecha del Rally Mobil Coyhaique-Aysén. Quiero agradecer, en primer lugar, a toda la gente que participó, y a toda la gente de Aysén que se involucró en este gran evento”.

“Estos son el tipo de eventos que le hacen muy bien a la región, que nos proyectan, que nos permiten también mirar el futuro con más optimismo y hacer que nuestra región se visibilice. También quiero agradecer a nuestro Consejo Regional, a cada uno de nuestros consejeros regionales”, añadió el Gobernador Regional.

En 2025 la competencia retornó a la región después de 12 años, tras lo cual se consolidó

como un evento de alta convocatoria para la comunidad local y turistas. Según evaluaciones de Sernatur y el Gobierno Regional, durante 2025 el Copec RallyMobil generó una recaudación que superó los $1.254 millones, con gran concentración en la capital regional, tras un financiamiento de $523 millones por parte del Gobierno Regional y su Consejo.

Difusión internacional

Felipe Horta, productor general del Copec RallyMobil, resaltó las variantes que presentó esta nueva versión del rally, como su alcance en difusión. “Estuvimos aquí la primera vez en 2005 y ahora cuando volvimos, ha sido muy muy importante; porque a diferencia de lo que fue el año pasado hicimos un cambio trascendental de llevar la partida protocolar a Puerto Aysén”, dijo.

“Ya estamos soñando para el próximo año, porque créanme ha sido una gran puesta en escena televisiva a través de TNT Sports, a través de Mega, a través de HBO Turbo, a través de Space en toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Estuvimos en vivo en las transmisiones con un paisaje, con una imagen y con una carrera desde el punto de vista deportivo realmente impresionante”, afirmó.

Mientras que el delegado presidencial regional de Aysén (S),Jorge Abello, valoró la coordinación para el buen funcionamiento de la competencia. “El Rally Mobil tiene estándares de seguridad de primer nivel. Fue fácil coordinarnos con ellos, lograr todos los permisos necesarios, las coordinaciones tanto con Carabineros, con Vialidad para que los caminos estuvieran de manera adecuada. También con nuestros vecinos, por donde pasó la competencia”, afirmó.

“Siempre es meritorio y una alegría para nuestras familias que hitos y eventos de carácter internacional lleguen a esta región. Porque visibilizan nuestros paisajes, la Patagonia, mejora nuestra economía y muestra nuestras bellezas turísticas”, añadió la diputada, Alejandra Valdebenito, también presente en la jornada de cierre.