Prefecto Inspector Cristian Sandoval Martínez asume como nuevo jefe regional de la PDI Aysén

La mañana de este lunes 26 de octubre, en el auditorio del Complejo Policial Coyhaique, se llevó a cabo la ceremonia de entrega y recepción de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo de la Policía de Investigaciones de Chile, asumiendo el mando el Prefecto Inspector Cristian Sandoval Martínez, detective con más de 30 años de servicio en distintas áreas y unidades operativas, administrativas y de control interno, siendo la Prefectura Provincial Llanquihue, en la Región de Los Lagos, su anterior unidad a cargo. Recientemente, fue ascendido a oficial general y designado como Jefe Regional de la PDI Aysén.

En la oportunidad, el Prefecto General Ricardo Gatica Aliaga, Subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado, sirvió como interventor en el acto administrativo, bajo la presencia de las máximas autoridades regionales, Fuerzas Armadas y de Orden, jefes de servicios públicos vinculantes, jefes de unidades dependientes y personal institucional.

El Prefecto General Gatica señaló sobre este nuevo cargo del Prefecto Inspector Sandoval que “hay desafíos grandes en la función policial en la región que creo que el jefe que asume va a tener que afrontar. Tengo la confianza que tiene las capacidades y que podrá leer la realidad delictual que está afectando a la región para poner toda la capacidad de la Policía de Investigaciones a disposición de los habitantes de Aysén”. Asimismo, destacó el trabajo de la Prefecta Inspectora Katherin Rivillo Molina al mando de la PDI Aysén durante el último año, deseándole el mayor de los éxitos en su nuevo desafío institucional, “asumirá su nuevo desafío con mucho profesionalismo, con mucho conocimiento y también con esa visión de reforzar nuestra institución en la formación y el perfeccionamiento continuo de nuestro principal activo, que es la gente”.

Por su parte, la Prefecta Inspectora Rivillo, quien fue designada como Jefa Nacional de Educación y Doctrina de la PDI, tras entregar el mando al nuevo jefe regional, indicó que “estoy muy contenta primero por haber cerrado este ciclo, satisfecha con el trabajo desarrollado y con haber liderado un equipo humano comprometido con la región. La región de Aysén es una región muy especial, que tiene una característica criminológica muy particular y si nosotros somos parte de la contribución para que el ciudadano aysenino se sienta más tranquilo y seguro y confíe en sus instituciones, en este caso la PDI, me voy más que satisfecha y agradecida del cariño y todo lo conocido y aprendido en esta región”.

Finalmente, el Prefecto Inspector Cristian Sandoval Martínez, nuevo jefe de la Región Policial de Aysén, agradeció la confianza del mando institucional para liderar la Región Policial de Aysén, “tengo la misión de continuar con el plan estratégico institucional, con ello dar movilidad a estas comunicaciones que deben existir con los demás servicios que participan de este ecosistema de seguridad pública, porque entendemos que es una preocupación frecuente de la comunidad y es importante que actuemos de manera coordinada. Hoy en día hemos entendido, afortunadamente, que las instituciones no pueden trabajar de manera autónoma, sino que tienen que trabajar de manera coordinada, mancomunada, que es la única forma de obtener avances significativos en esta materia que nos preocupa a todos, que es la seguridad”.

Dentro de su trayectoria profesional, el Prefecto Inspector Sandoval ha ejercido docencia en la Escuela de Investigaciones y Academia Superior de Estudios Policiales. Además de ser oficial graduado en Investigación Criminalística, es Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, Magister en Docencia Universitaria, y ha complementado su formación académica con una serie de Diplomados.