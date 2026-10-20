Copec Rallymobil 2026 entra a tierra decisiva en Aysén y Coyhaique

Octubre representa un momento del año especial para la Región de Aysén. La zona patagónica está de fiesta, y no solo por el 98° aniversario que acaba de cumplir su capital regional Coyhaique, sino que por el gran panorama que se viene este fin de semana en torno al Copec RallyMobil, cuyo clásico show automovilístico se tomará tierras australes desde el viernes 23 al domingo 25 del presente mes.

La 6ª edición del Rally Aysén Coyhaique promete remecer el extremo sur de nuestro país, con un evento que buscará prolongar la gran efervescencia que se vive en Chile producto de la reciente visita del WRC a la Región del Biobío, y la confirmación de esta fecha en el calendario 2027 del máximo torneo de rally a nivel mundial.

El historial de la Región de Aysén vinculado al Copec RallyMobil, tiene su gestación en abril de 2005 con una edición inaugural que anotó como máximos ganadores a los argentinos Federico Villagra (N4) y Gabriel Pozzo (N3), y al temuquense Osvaldo Stuardo (N2). Luego, vinieron las ediciones de 2006, 2008 y 2013, esta última también con un plus muy especial, dado que marcó el debut de las series R en nuestro país -específicamente la R3- afianzando el camino que permitió a Chile convertirse en sede de fechas correspondientes al Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Tras una larga ausencia en la Patagonia chilena, el Copec RallyMobil volvió a la zona austral en octubre de 2025 con una carrera memorable, que se cerró con brillantes faenas de Alberto Heller (RC2), Felipe Padilla (RC3), Mario Parra (RC4) y Francisco Mohr (Copa GT2i), todos ganadores de un evento lleno de pasión y color que potenció el compromiso de la Gobernación de Aysén por volver a colocar a Coyhaique y Puerto Aysén en el actual calendario del máximo torneo motorsport de nuestro país.

La actividad del Rally Aysén Coyhaique 2026 partirá este viernes 23 de octubre con el Shakedown, (último entrenamiento oficial) a las 14:00 horas en el sector de Ensenada, y posteriormente con la Largada Protocolar, programada a contar de las 19:00 horas en la Plaza de Armas de Puerto Aysén.

El Shakedown y la Largada Protocolar servirán para elevar la temperatura en la antesala al inicio formal del rally, cuyo desarrollo competitivo se desarrollará entre sábado 24 y domingo 25 de octubre, con la disputa de 13 pruebas especiales que traerán consigo 439 kilómetros de recorrido, 137 de los cuales serán en formato contrarreloj.

Cabe agregar que la sexta fecha del calendario 2026 del Copec RallyMobil se cerrará el domingo a las 16:00 horas, con la realización del Mobil1 PowerStage en el sector de Las Antenas, donde los binomios tomarán parte de un tramo de 4,89 kilómetros, en que los tres mejores cronos de categorías sumarán 3, 2 y 1 punto adicional a la clasificación anual de pilotos y navegantes.

La presente será la antepenúltima prueba del certamen, que luego de Aysén-Coyhaique contempla fechas en Quirihue (evento debutante en la Región de Ñuble) y en Atacama-Lundin Mining.

CRONOGRAMA COPEC RALLYMOBIL DE AYSÉN COYHAIQUE 2026

Parque de Asistencia: Parque Urbano de Coyhaique

VIERNES 23 DE OCTUBRE

Shakedown 5,53 km (Ensenada)

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Prueba Especial Tramo Longitud 1 6 Lagunas I 15,53 km 2 Pollux I 12,63 km 3 Los Álamos I 13,13 km 4 6 Lagunas II 15,53 km 5 Pollux II 12,63 km 6 Los Álamos II 13,13 km 7 Las Antenas I 4,89 km

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Prueba Especial Tramo Longitud 8 Las Antenas 2 4,89 km 9 Villa Ortega 12,82 km 10 Cerro Rosado I 7,25 km 11 Villa Ortega II 112,82 km 12 Cerro Rosado II 7,25 km 13 Las Antenas III 4,89 km

TODO LO QUE DEBES SABER PARA ENTENDER EL COPEC RALLYMOBIL

Pero, ¿qué es el rally y cómo funciona? Acá te contamos todo lo que debes saber de este deporte, para que puedas disfrutar al máximo de la fecha que se avecina.

El rally es una de las ramas más adrenalínicas del deporte motor mundial, la que se desarrolla en caminos públicos que se cierran para efectos de la competencia. El evento se efectúa bajo el marco de Etapas o Pruebas Especiales, cada una dividida en zonas de enlace y de especiales contrarreloj, donde todos los binomios deberán recorrer desde un punto “A” a un punto “B,” siendo cronometrados para conocer los tiempos de ese trayecto.

Los inscritos están representados por un binomio compuesto por piloto y navegante, y cada uno de los autos en competencia larga separado por 2 minutos de diferencia entre sí. Los resultados se van dando según los tiempos que marque cada uno de los binomios en los tramos cronometrados, donde en definitiva el piloto que marque el tiempo menor en el trayecto, es finalmente quien quedará en la cima de la tabla de posiciones, donde las ubicaciones se van estableciendo según la suma de los tiempos de cada prueba especial cronometrada.

Los autos corren divididos en categorías, que están marcadas por el motor y la tracción. Por un lado están las series más potentes, con tracción a las cuatro ruedas, en las que destacan la RC2 y la RC3, y por otro las series de tracción delantera en las que emergen RC4 y Go

PRESENCIA DE UNA MARCA CAMPEONA DEL MUNDO

A los estrenos en 2025 de las series Rally3 y Copa GT2i que debutaron como una de las grandes novedades del Copec RallyMobil, se sumó también el arribo oficial de Toyota al campeonato, que aporta toda su expertise como vehículo oficial del campeonato nacional.

«Para Toyota, ser parte del tren de seguridad del Copec RallyMobil no solo es un nuevo desafío, sino también una gran responsabilidad. Nuestros vehículos (el triple cero, doble cero, el cero y rastrillo) cumplen un rol clave en garantizar que cada tramo de la carrera se desarrolle bajo los más altos estándares de seguridad. Estar al frente del inicio y cierre de cada etapa refleja el compromiso de Toyota con la protección de los equipos, los organizadores y el público. La seguridad en el deporte motor es fundamental, y nos alegra ser parte activa de ese resguardo». explicó Ignacio Funes, director de Toyota Chile.

AUSPICIOS Y TV

En términos de difusión cada una de las fechas del calendario 2026 puede ser seguida desde múltiples plataformas, incluidas las redes sociales oficiales del Copec RallyMobil por Instagram y Facebook. Por su parte, Mega por tercer año consecutivo es el canal que emite las carreras vía TV abierta, mientras que a través del cable está la posibilidad de ver todos los pormenores mediante las señales TNT Sports, Space, Max y Discovery Turbo, pertenecientes a Warner Bros Discovery, lo que permite llegar a más de 50 millones de hogares.

A esto cabe sumar que el programa Más Motor, en su 17° año de historia del Copec RallyMobil, estrena un nuevo episodio cada semana por la señal de TNT Sports y del canal de noticias 24h.

Así como la cobertura televisiva asegura un seguimiento constante del campeonato, lo propio sucede con el soporte radial de Bío Bío La Radio, que cubre cada fecha del Copec RallyMobil tal como ha sido una constante en los últimos años.

Cabe resaltar que la 26ª temporada de historia del Campeonato Nacional tiene el soporte de COPEC, Mobil 1, Arauco, Toyota, Pirelli, Gobierno Regional del Biobío y Sernatur Biobío, más la colaboración de Red Bull, Mundo, Kunstmann, Cecinas Llanquihue, Terrain Tamer, Sky y Benedictino.

SEGURIDAD, PRIORIDAD NÚMERO 1

El automovilismo es un deporte que genera adrenalina, emoción y mucha velocidad, pero por contraparte implica una alta dosis de riesgo, un concepto que se minimiza gracias a la puesta en marcha de importantes medidas de seguridad como las que año a año ha ido fortaleciendo el Copec RallyMobil para que el público disfrute de momentos inolvidables en cada una de sus competencias.

La seguridad de los participantes está monitoreada en todo momento por el sistema internacional “Stella”, que va registrando cada paso de los binomios tanto en la carrera como en la zona de enlace.

Revisemos cuales son las principales reglas que deben respetar los espectadores al seguir los pormenores de un rally al borde de la ruta.

Cumplir con las zonas delimitadas

Lo primero que debes saber es si vas a ir a presenciar el rally, es que los caminos de las rutas se cierran para acceso a público 2 horas antes que comience la competencia. Se deben respetar las áreas designadas para el público, que están previamente informadas y marcadas con cinta de color amarillo. Las zonas prohibidas para el público están delimitadas por cintas rojas. La carrera no puede iniciarse si hay personas ubicadas en un lugar que no corresponda. Está prohibido que los espectadores crucen barreras, cintas o vallas.

Mantenerse a una distancia segura

Los fans pueden ubicarse en áreas elevadas o en zonas alejadas de la ruta, ya que los vehículos de rally pueden perder el control, especialmente en terrenos irregulares o en condiciones adversas.

Seguir indicaciones

Se recomienda seguir expresamente las indicaciones de los organizadores, personal de seguridad y fuerzas policial. Ellos están para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Prohibido uso de drones

En virtud que pueden interferir con la competición y suponen un peligro tanto para los pilotos como para el público.

Actores clave

Los autos 0, 00 y 000 tienen un papel crucial en la seguridad. Estos vehículos, conocidos como “autos de seguridad” o “vehículos cero”, recorren el tramo antes que los competidores lo hagan. Aquí te mencionamos su forma de proceder y la función que cumplen en la ruta.

Auto 000:

Es el primero en recorrer el tramo y su función principal es verificar que la carretera esté completamente despejada y que los dispositivos de seguridad, como las cintas y barreras, estén correctamente colocados. También verifica que no haya obstáculos inesperados en la ruta. Pasa 30 minutos antes del inicio del primer competidor.

Auto 00:

Recorre el tramo poco después del 000 y realiza una revisión más detallada. Verifica que el público esté en las zonas permitidas y que no haya nadie en áreas prohibidas. Además, confirma que todos los elementos de seguridad estén en su lugar. Pasa entre 15 y 30 minutos antes del primer competidor.

Auto 0:

Es el último de los autos de seguridad y realiza una última revisión del tramo justo antes de que comience la carrera. Su tarea es asegurarse de que todo esté listo para el paso de los competidores. También sirve como advertencia para el público de que la carrera está a punto de comenzar. Pasa entre 5 y 10 minutos antes del primer competidor.

Todas estas medidas implementadas dentro del dispositivo de seguridad son fundamentales para el desarrollo de carreras seguras tanto para los binomios como los espectadores, lo que bien conoce de cerca el Copec RallyMobil que desde el año 2000 a la fecha ha puesto todos sus esfuerzos en pro de entregar un espectáculo atractivo, pero al mismo tiempo seguro, un aspecto vital en el deporte motor.

Calendario COPEC RALLYMOBIL 2026