Realizan reunión de la Comisión del Tribunal de Tratamiento de Drogas y Alcohol

En dependencias de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Tribunal de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol, instancia que fue encabezada por la secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce Olivares y contó con la participación de representantes del Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría Penal Pública, SENDA, Servicio de Salud Aysén y el Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Cabe mencionar que el Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol, tiene como objetivo entregar tratamiento y rehabilitación a consumidores problemáticos de estas sustancias que han cometido un delito por primera vez, para lo cual, las distintas instituciones que participan de esta iniciativa trabajan conjuntamente para favorecer este proceso de cambio.

Respecto a lo abordado en esta primera reunión, la seremi de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce Olivares explicó que “como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, estamos comprometidos con fortalecer aquellas iniciativas que permiten abordar el consumo problemático de drogas y alcohol, entregando oportunidades reales de rehabilitación y reinserción social. Los Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol cumplen un rol fundamental en este desafío, por lo que es importante seguir fortaleciendo el trabajo coordinado entre las distintas instituciones. Estamos convencidos de que apoyar estos procesos de cambio, prevenir la reincidencia y promover la reinserción social también es parte de nuestro compromiso de construir una sociedad más segura”.

Finalmente, cabe mencionar que en nuestra región el Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol está vigente en Puerto Aysén y Coyhaique.