Empresaria de Coyhaique obtiene el primer lugar nacional del Premio InspiraTEC 2026

Desde Coyhaique, Carolina Jara obtuvo el primer lugar nacional en la categoría Empresaria STEM del Premio InspiraTEC 2026, reconocimiento que distingue a mujeres que impulsan iniciativas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Junto a su hermano y socio, Ángel Urrutia, la emprendedora ha construido desde 2013 una trayectoria que comenzó con la elaboración de productos a partir de frutos nativos y evolucionó hacia la investigación de ingredientes funcionales. A través de AustralOx, la empresa desarrolla productos que buscan aprovechar las propiedades de especies de la Patagonia y transformarlas en alternativas con valor agregado.

Su trabajo ha alcanzado mercados internacionales, con exportaciones a Corea del Sur y la exploración de nuevas oportunidades comerciales. Este camino ha implicado investigar, innovar y generar conocimiento sobre recursos naturales que ofrecen nuevas posibilidades para el desarrollo productivo regional.

“Este premio no es solo mío. Es el resultado de años de trabajo junto a mi hermano y socio Ángel Urrutia, con quien hemos construido nuestra empresa desde la Patagonia, innovando, investigando y poniendo en valor los Productos Forestales No Madereros (PFNM) de Aysén”, expresó Jara tras recibir el reconocimiento.

Una trayectoria construida en colaboración

La emprendedora también destacó el apoyo de las instituciones que han acompañado este proceso, entre ellas InspiraTEC, Corfo Aysén y ProChile Aysén, agradeciendo su contribución al desarrollo y proyección de la iniciativa.

En ese recorrido, Agroindustria AYC contó con el respaldo de Corfo, a través del instrumento Innova Región, para investigar y caracterizar especies nativas como la nalca, el ñire y el cauchao, avanzando en el desarrollo de ingredientes funcionales con potencial de exportación. El proyecto permitió profundizar en sus propiedades mediante análisis especializados y generar antecedentes para nuevos productos.

La iniciativa se vincula también con una cadena productiva que incorpora a familias recolectoras, abriendo posibilidades para diversificar el aprovechamiento de los recursos locales y generar valor desde el territorio.

El Premio InspiraTEC, impulsado por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, busca visibilizar el liderazgo femenino en ámbitos científico-tecnológicos. En su décima edición, distingue el aporte de mujeres que desarrollan soluciones innovadoras desde distintas regiones del país.

El reconocimiento a Carolina Jara pone en valor una trayectoria construida desde Aysén y demuestra cómo la investigación, el emprendimiento y la colaboración pueden contribuir a transformar el conocimiento sobre las especies nativas en productos con proyección comercial.