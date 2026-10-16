En Puerto  Aysén la Policia de Investigaciones detiene a imputado por el delito de violación contra una adolescente de 15 años

Durante la mañana de este viernes 16 de octubre, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) Coyhaique, en un trabajo investigativo coordinado con el Ministerio Público, procedieron a la detención de un imputado por el delito de violación en contra de una adolescente de 15 años, hechos que habrían ocurrido el pasado 11 de octubre en el sector del Puente Presidente Ibáñez de Aysén.

Si bien la denuncia fue tomada por Carabineros en primera instancia, la Fiscalía Local de Aysén determinó que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Coyhaique se hiciera cargo de las diligencias investigativas necesarias que permitieran establecer los hechos y la identidad del imputado.

Sobre el caso, que aún está en desarrollo, el comisario Fernando Álvarez Jeldes, jefe de la brigada especializada, señaló que “los hechos dicen relación con que la adolescente, el día 11 de octubre, se juntó con un sujeto, previa conversación y mensajería instantánea por redes sociales, donde concertaron juntarse en el Puente Presidente Ibañez de la Comuna de Aysén. Al juntarse accedieron hasta el sector inferior del puente, donde consumieron alcohol y después de un rato, este sujeto, bajo coerción e intimidación con un cuchillo, comenzó a agredirla físicamente, efectuándole golpes de puño en su cuerpo, para posteriormente agredirla sexualmente”.

A raíz de lo anterior, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Regional de Coyhaique, específicamente hasta la Unidad Clínico Forense, donde se estableció la efectividad de las lesiones conforme al delito denunciado.

Durante el desarrollo del proceso investigativo y, “conforme a las diligencias que se realizaron, pudimos ubicar a dos testigos presenciales del hecho, que habrían encontrado a la menor con el imputado, se les tomó declaración y posteriormente se revisó el teléfono de la víctima, pudiendo establecer la criminodinámica de los hechos y, de esta manera, llegar hasta la posible individualización de un imputado”, puntualizó el comisario Álvarez.

Según los antecedentes entregados por el jefe de la brigada, se procedió a efectuar la entrevista investigativa video grabada de la víctima y el análisis del teléfono, logrando la individualización de una persona, la que posteriormente fue cotejada con la víctima mediante reconocimiento fotográfico, quien habría reconocido al agresor.

En un trabajo coordinado con la Fiscalía Local de Aysén, se solicitó al Tribunal de Garantía de Puerto Aysén una orden de detención, la que se concretó este viernes en horas de la mañana, pasando a disposición del Juzgado para su respectivo control de detención y formalización.

De acuerdo a lo informado por el comisario Fernando Álvarez, el detenido corresponde a un ciudadano chileno de 23 años de edad, no tiene antecedentes policiales y se está desarrollando un proceso investigativo para establecer si existen otras víctimas en este tipo de delitos.

Finalmente, el oficial de la PDI realizó un llamado a los padres y adultos responsables a mantener un control parental sobre el uso de las redes sociales y a denunciar de manera oportuna los delitos que afecten la integridad de niños, niñas y adolescentes.