Nuevo terminal del aeropuerto Balmaceda inicia operaciones con categoría internacional y capacidad para más de 1 millón de pasajeros al año

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, junto, y al ministro de Defensa, Fernando Barros, encabezaron esta mañana la ceremonia de inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Balmaceda en la Región de Aysén.

“Hoy damos por finalizada la marcha blanca, por lo tanto a partir de hoy el Aeropuerto Balmaceda comienza a tener un rol fundamental para la conectividad de la región y del país. Se trata de una inversión importante, que supera los US$50 millones mediante el sistema de concesiones que van a aumentar la capacidad del terminal para recibir pasajeros y la operación de los vuelos, entregando un mejor calidad de servicio”, destacó el biministro Louis de Grange.

El secretario de Estado explicó que: “A partir de hoy, aumentamos en un 250 % la capacidad, al pasar de dos a cinco mangas, también contamos con sistemas de pilotaje que permiten reducir la cantidad de vuelos que se suspenden por condiciones meteorológicas adversas y, además, estamos generando una mayor oferta de estacionamientos, de manera de entregar una mejor experiencia de viaje”.

“Esto es algo que estamos haciendo también en otros aeropuertos del país, donde hay un trabajo continuo con la DGAC, Aduanas, el SAG y Policía internacional. Hay un trabajo mancomunado entre los distintos actores que permiten que estos vuelos estén funcionando y se mejore la conectividad no sólo al interior del país, sino también con otras localidades vecinas”, agregó el ministro Louis de Grange.

La iniciativa contempló la construcción de un moderno terminal de pasajeros de 12.391 m2 con los más altos estándares de seguridad y eficiencia energética, además, de la habilitación de 5 nuevos puentes de embarque; 6 estacionamientos para aeronaves, 13 nuevos estacionamientos para aviación y 100 estacionamientos de vehículos, entre otros.

En la ceremonia de entrega del nuevo terminal, estuvieron presentes la delegada presidencial, Luz María Vicuña; el gobernador regional (s), Néstor Mera; el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica; la senadora Ximena Órdenes y el diputado Miguel Ángel Calisto, además de representantes de gremios del turismo y comercio local, entre otros.

Al respecto, la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña, destacó: “Lo que nos impone esto es un tremendo desafío, un desafío de coordinar, de avanzar y de aprovechar toda esta sinergia que tenemos junto al gobierno regional, junto a los alcaldes de la región, junto al Ministerio de Obra Públicas, para que Aysén se desarrolle. Todos invitados a que vengan a conocer la región de Aysén, que vengan a ver este nuevo aeropuerto, van a tener mejores condiciones, condiciones que antes no habían. Tenemos mucho que mostrar en Aysén, hay mucho que hacer por Aysén y ese es nuestro desafío como gobierno hacer que las cosas pasen”, concluyó la autoridad regional.