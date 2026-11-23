La Fiscalía Local de Puerto Cisnes junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, informaron que durante la jornada del jueves 19 de noviembre de 2026 se desarrollaron diversas diligencias investigativas en el sector de Isla Sánchez, comuna de Guaitecas, en el contexto de una investigación por el hallazgo de restos humanos.

Las actuaciones fueron instruidas por el Ministerio Público y contaron con la participación de funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, junto a personal especializado del Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI, Carabineros de Chile, personal especializado en labores subacuáticas, el Servicio Médico Legal de Aysén y la empresa Mowi. La Fiscal Adjunta de Cisnes, Natalia Cumming y el Subprefecto Ítalo Todaka, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) dieron a conocer antecedentes del caso.

La persecutora penal explicó que “se desarrollaron diversas diligencias investigativas en el sector de Isla Sánchez, comuna de Guaitecas, en el contexto de una investigación por el hallazgo de restos humanos. Este procedimiento fue el resultado de un importante trabajo interinstitucional en el que participaron funcionarios de la Brigada de Homicidios, el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, personal especializado en subacuática, el Servicio Médico Legal de Aysén y también la empresa Mowi que prestó colaboración para el desarrollo de las diligencias”.

Respecto de los resultados obtenidos durante el procedimiento, el cual permitió el hallazgo de restos óseos, la Fiscal Cumming agregó que “este último antecedente reviste vital importancia del punto de vista investigativo, toda vez que podría contribuir a establecer la identidad de la persona fallecida mediante los correspondientes peritajes odontológicos y médicos legales”.

Asimismo, la Fiscal Adjunta destacó el trabajo coordinado de las instituciones participantes y las diligencias que continúan en desarrollo. “Como Ministerio Público queremos destacar especialmente el trabajo coordinado de las distintas instituciones que participaron en este procedimiento, considerando las dificultades geográficas y logísticas que presenta el sector. Además, continuaremos decretando las diligencias pertinentes para efectos de poder dar con la identidad de la persona a quien pertenecen estos restos, así como también la causa de su fallecimiento”.

TRABAJO EN TERRENO

En tanto el Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Subprefecto Ítalo Todaka, mencionó que “en un trabajo interagencial dirigido por el Ministerio Público, un equipo de la Brigada de Homicidios, en compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de la Institución, el Servicio Médico Legal, buzos criminalísticos del Departamento de Operaciones Subacuáticas y personal de Carabineros, concurrieron hasta Isla Sánchez para realizar una fijación y búsqueda en el sitio del suceso”.

En este caso, en el mes de octubre, a través de trabajadores que se encontraban haciendo faenas de limpieza en el borde costero, se hallaron “restos óseos dando aviso a personal marítimo, quienes remiten estos restos al Servicio Médico Legal para su análisis, concluyendo que pertenecían a restos humanos y que era necesario volver al sitio del suceso”, agregó el oficial de la PDI.

El objetivo era determinar la existencia de más restos óseos que permitieran lograr la individualización de esa persona. “Así, luego de una gestión logística con personal de Carabineros, quienes facilitaron su unidad marítima, se llevó a cabo esta fijación con resultados positivos, toda vez que se encontraron otros restos, que permiten -a juicio del Servicio Médico Legal-, una búsqueda más concreta de quién podría ser esta persona”, dijo el Subprefecto Todaka.

“Queda un trabajo arduo de identificación, pero también de poder establecer la causa de muerte. Y eso es lo que hoy día el Ministerio Público, a través de su trabajo interagencial, nos mandató junto al Servicio Médico Legal”, concluyó el jefe policial.

La investigación de este caso por parte de la Fiscalía y PDI continúa en desarrollo, mientras se efectúan los peritajes especializados destinados a establecer la identidad de la persona fallecida y determinar las circunstancias asociadas a su deceso.