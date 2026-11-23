Las empresas de la Región de Aysén ya pueden postular al concurso 2027 del DFL-15. El proceso recibirá solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas. La convocatoria contempla una bonificación equivalente al 20% de las inversiones o reinversiones netas, realizadas o por realizar, vinculadas directamente a la actividad productiva. Las nuevas bases incorporan ajustes para simplificar la postulación y fortalecer la evaluación de los proyectos.

Pueden postular personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades productivas de bienes o servicios, tributen en primera categoría y registren ventas anuales netas de hasta 40.000 UF. El monto total de inversión por postulante no puede superar las 50.000 UF.

El beneficio considera inversiones en construcciones, maquinarias, equipos, animales finos para reproducción, pesca artesanal y determinados vehículos de carga, transporte de pasajeros y uso especializado. Para ser considerados, los vehículos de carga deben tener una capacidad igual o superior a 2.500 kilos, mientras que los destinados al transporte de pasajeros deben contar con al menos 14 asientos. La bonificación se calcula sobre el valor neto de la inversión, sin IVA.

También pueden postular proyectos nuevos, reinversiones e iniciativas que se encuentren en etapa de factibilidad o ejecución, así como inversiones materializadas antes de la apertura del concurso, siempre que cumplan las condiciones establecidas en las bases.

Para el proceso 2027, las bases reducen los antecedentes administrativos exigidos durante la postulación y establecen criterios de evaluación con ponderaciones específicas. El impacto regional tendrá el mayor peso, con un 40% de la nota, seguido del grado de ejecución y puesta en marcha, con un 25%. La incorporación de valor agregado en productos o servicios y la generación o incorporación de innovaciones tecnológicas y medioambientales representarán un 15% cada una, mientras que la calidad de la formulación y coherencia del proyecto tendrá una ponderación del 5%.

Además, las empresas que recibieron la bonificación durante 2026 tendrán un descuento de cinco puntos en su evaluación

Los ajustes son resultado de un proceso de revisión desarrollado durante el último año, que permitió identificar oportunidades de mejora en los mecanismos de postulación y en los criterios de evaluación. El director de Corfo Aysén, Francisco Saldivia Ulloa, señaló que “este trabajo permitió identificar aspectos que podían optimizarse para facilitar la experiencia de quienes postulan y fortalecer la evaluación de los proyectos”. Por su parte, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Maximiliano Mayol, destacó la importancia de revisar las herramientas públicas a partir de la experiencia regional: “Es importante que los instrumentos de apoyo público se vayan perfeccionando a partir de la experiencia de quienes los utilizan. En el caso del DFL-15, los cambios apuntan a hacer más sencillo el proceso para las empresas y a contar con criterios de evaluación más claros, poniendo atención en aquellas inversiones que tengan un aporte concreto al desarrollo productivo de la Región de Aysén”.

Las solicitudes pueden presentarse en el sitio web de Corfo, en la sección “Programas y Concursos”, o presencialmente en la Dirección Regional, ubicada en Simón Bolívar 262, Coyhaique, y en las delegaciones presidenciales provinciales de Aysén, General Carrera y Capitán Prat, con oficinas en Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane. Las bases y sus anexos están disponibles en la página oficial del concurso DFL-15 2027.