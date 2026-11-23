La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de protección y le ordenó al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) acreditar las medidas de supervisión y corrección aplicadas en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) Eliana Contreras Monje, junto con el seguimiento de las observaciones formuladas sobre su funcionamiento.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza y el fiscal judicial Juan Patricio Silva Pedreros– acogió la acción constitucional interpuesta en contra de Senama, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén y la Fundación Iberoamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, únicamente en cuanto a las medidas que debe acreditar el primero.

«(…) no resulta suficiente que el Servicio Nacional del Adulto Mayor solo informe respecto de la supervisión ejercida y del plan de seguimiento ejecutado y monitoreado desde el 05 al 31 de octubre del año 2026; sino que le corresponde acreditar las medidas efectivamente adoptadas frente a la serie de hallazgos detallados en su presentación, cuáles permanecen pendientes y los resultados del plan de seguimiento, por cuanto, la existencia de actuaciones de supervisión no agota el deber legal de SENAMA; debiendo existir un seguimiento efectivo y verificable», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “(…) el Servicio Nacional del Adulto Mayor deberá adoptar las medidas necesarias para que el próximo proceso licitatorio contemple de manera satisfactoria las dificultadas ya advertidas por la propia entidad, mediante la elaboración de bases que permitan precaver eventuales inconvenientes y así asegurar la continuidad en los cuidados de los residentes del ELEAM Eliana Contreras Monje”.

Respecto de las labores de fiscalización sanitaria, el fallo añade que: “(…) la SEREMI de Salud Aysén ha efectuado diversas inspecciones al ELEAM Eliana Contreras Monje, levantando las respectivas actas y formulando las debidas observaciones, correspondiendo a SENAMA realizar las coordinaciones intersectoriales, la asistencia técnica y el seguimiento de programas para velar por el cumplimiento de su objeto, el cual es velar por la plena integración del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono y la indigencia”.

Por tanto, se resuelve que “SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha 12 de octubre del año 2026, por René Osvaldo Alinco Bustos, Evelyn Karen Rivas Fuentes, Blanca Ester Chiguay Reyes y Carolaine Andrea Parra Altamiran, en contra del Servicio Nacional del Adulto Mayor, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén y Fundación Iberoamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, solo en cuanto se ordena a SENAMA, que acredite las medidas de supervisión y corrección aplicadas, junto con los resultados del seguimiento de las observaciones”.