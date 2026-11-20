Con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para prevenir incendios forestales y proteger los ecosistemas de la región, representantes de municipios de Aysén y comunidad en general, participaron en una jornada de capacitación realizada en la Reserva Nacional Coyhaique, en el marco de un proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente.

La iniciativa forma parte del proyecto “Fortaleciendo a las comunidades en la prevención de incendios: integrando saberes para proteger nuestros ecosistemas y su biodiversidad”, ejecutado por la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, con CONAF como contraparte técnica.

La actividad permitió profundizar en herramientas para la prevención de incendios forestales, la gestión del riesgo y la conservación de la biodiversidad, poniendo especial énfasis en el papel que cumplen los municipios como articuladores del trabajo preventivo junto a sus comunidades.

El seremi del Medio Ambiente de la Región de Aysén, Eugenio Canales, destacó la importancia de generar estos espacios de aprendizaje y coordinación institucional.

“Nos encontramos el día de hoy en nuestra biblioteca de la Reserva Nacional Coyhaique, en un taller especial del Fondo de Protección Ambiental donde estamos trabajando en materia de prevención y conservación de la biodiversidad, donde el compromiso de las comunidades es fundamental para avanzar en el cuidado del patrimonio natural de Aysén”

El proyecto contempla una inversión de 100 millones de pesos, financiados a través del Fondo de Protección Ambiental, y tiene un alcance interregional desde Coquimbo hasta Magallanes.

El académico de la Universidad de Chile y director del proyecto, Juan Pablo Fuentes, explicó que el propósito es fortalecer la preparación comunitaria y vincular la prevención de incendios forestales con la conservación de los ecosistemas.

“Hemos avanzado a lo largo de todo el país haciendo estas capacitaciones, que justamente se trata de mostrar cómo hacer prevención de incendios forestales de la mejor manera posible, cómo las comunidades deben prepararse. Esto está alineado también con todo el concepto de comunidades preparadas que tiene CONAF y también tenemos un componente cómo protegemos la biodiversidad”.

En este contexto, el jefe provincial de CONAF Coyhaique, Julio Moletieri, relevó la importancia de que los conocimientos adquiridos puedan multiplicarse, “principalmente que se empapen de toda la información que se va a entregar en este taller, para que puedan ser personas que transmitan el mensaje y nos ayuden en todas las localidades y comunidades para el tema de la prevención de incendios a través de las comunidades preparadas”.

Desde los municipios participantes también valoraron la oportunidad, “la actividad nosotros la recibimos con gran entusiasmo porque nos ayuda a poder organizarnos, a observar cómo vamos a planificar a futuro en temas de incendios y cuidado de biodiversidad. Así que es un instrumento que nos ayuda mucho como municipio para poder implementarlo en nuestra propia comuna”, declaró Savka Ramos, coordinadora de Certificación Ambiental de la Municipalidad de Aysén.

En la actividad participaron funcionarios municipales vinculados al Sistema de Certificación Ambiental Municipal, además de docentes, profesionales de educación ambiental y representantes de organizaciones comunitarias.

De esta manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Universidad de Chile y CONAF continúan impulsando una estrategia de formación que reconoce a las comunidades como protagonistas de la prevención, promoviendo una cultura de preparación, corresponsabilidad y protección de la biodiversidad frente a los desafíos que representan los incendios forestales.