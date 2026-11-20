Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los dirigentes sociales y entregarles herramientas para la gestión de sus organizaciones, la directora nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Katerine Montealegre, y la seremi de Gobierno, Bárbara Ortúzar, desarrollaron una agenda de trabajo territorial durante los días 17 y 18 de noviembre.

El despliegue contempló la realización de tres Escuelas de Formación Social: “Herramientas de Liderazgo Comunitario” en Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Cisnes, que permitieron además generar espacios de diálogo con los dirigentes y conocer las necesidades de sus organizaciones.

La seremi de Gobierno, Bárbara Ortúzar Candia, valoró la visita de la directora nacional de la DOS a Aysén, destacando el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de acercar la gestión ministerial a las distintas localidades del país.

“Agradezco enormemente la visita de nuestra Directora Nacional, Katerine Montealegre y el trabajo que pudimos desarrollar junto a los distintos dirigentes sociales de Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Cisnes. Quiero agradecerles la disposición, el entusiasmo y el interés con que participaron en estas actividades. Para nosotros, como Seremi de Gobierno, es muy importante seguir generando estos espacios de encuentro y formación, en terreno y más aún, en localidades más lejanas porque sabemos el esfuerzo y la dedicación que hay detrás del trabajo que realizan por sus comunidades”, expresó la autoridad regional.

Por su parte, la directora nacional de la DOS, Katerine Montealegre señaló que “la descentralización no puede ser solo un discurso, tiene que hacerse realidad en la práctica. Estamos donde más nos necesitan, acompañando a los dirigentes para que no se sientan solos en el trabajo que realizan diariamente por sus comunidades”.

Las jornadas de capacitación se desarrollaron en el Centro Cultural de Coyhaique, en la sede del Club Deportivo Lord Cochrane de Puerto Aysén y en la sede de la Junta de Vecinos Barrio Central N° 8 de Puerto Cisnes. Cada actividad culminó con la entrega de diplomas a los participantes.

“Estas escuelas son un espacio abierto para los dirigentes. No se trata solamente de entregar información, sino también de conocer sus realidades y que sientan que somos un aliado constante y permanente en su trabajo”, añadió la directora nacional de la DOS.

Olga Soto, integrante de la Corporación Queulat y participante de la Escuela de Formación Social realizada en Puerto Cisnes, destacó las oportunidades de capacitación y asesoría que ofrece la DOS, especialmente para aquellas organizaciones que requieren orientación para desarrollar su labor.

“Para nosotros, como Corporación Queulat, es una oportunidad muy valiosa porque trabajamos con agrupaciones de turismo que muchas veces necesitan orientación, por ejemplo, en temas jurídicos, de organización o simplemente saber a qué institución acudir y qué puertas tocar cuando no contamos a veces con los recursos o con los conocimientos necesarios”, señaló.

Asimismo, agregó que “estas instancias nos ayudan a fortalecer nuestras organizaciones y, sobre todo, a que como dirigentes nos sintamos un poquito más acompañados, tener algunas herramientas más para desarrollar nuestro trabajo en beneficio de las comunidades a las cuales estamos aportando permanentemente”.

Coordinación con autoridades regionales y comunales

La agenda incluyó también reuniones con la Delegada Presidencial Regional, Luz María Vicuña, los alcaldes de Aysén, Luis Martínez, y de Cisnes, Francisco Roncagliolo y la jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Javiera Jadue. Todas estas reuniones, orientadas a fortalecer la coordinación institucional en apoyo a las organizaciones sociales.

Asimismo, durante la visita se realizaron entrevistas en Radio Santa María de Coyhaique y Radio La Voz del Mar de Puerto Cisnes, donde se dio a conocer la labor que desarrolla la División de Organizaciones Sociales y las herramientas disponibles para apoyar el trabajo comunitario.

Con estas acciones, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales y su Secretaría Regional Ministerial en Aysén, busca fortalecer la participación ciudadana, reconociendo a los dirigentes sociales como actores fundamentales para el desarrollo de sus territorios.