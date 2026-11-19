Más de ocho kilos de droga fueron incautados como resultado de una investigación dirigida por el Sistema de Análisis Criminal, SAC, de la Fiscalía Regional de Aysén, junto al OS 7 de Carabineros. El procedimiento permitió detener a dos personas adultas, ambas con domicilio en la comuna de Coyhaique.

De acuerdo con los antecedentes entregados hoy en una pauta de prensa por el Fiscal Adjunto SAC, Fernando Pino, el Seremi de Seguridad Pública, Jean Paul Zimmerman y el Prefecto de Carabineros de Aysén, Coronel Juan Abarca y, la droga ingresó a la región mediante una encomienda. A partir de diversas diligencias y técnicas investigativas contempladas en la Ley N.º 20.000, se logró detener a los dos receptores cuando se encontraban al interior de un vehículo para retirar el envío.

El Fiscal Pino explicó que los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, donde la Fiscalía los formalizó por tráfico de drogas. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando un plazo de investigación de 90 días.

Investigación de fenómenos criminales

El Fiscal Adjunto, Fernando Pino, explicó que el procedimiento forma parte de un fenómeno criminal respecto del cual se ha levantado una línea investigativa destinada a enfrentar el tráfico de drogas mediante el envío de encomiendas.

“Esta es una investigación que se está llevando desde el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional, que enfrenta fenómenos criminales regionales. En particular, este es un fenómeno criminal que se ha denominado tráfico de drogas por medio de encomiendas, donde hemos desarrollado diversas diligencias investigativas, como se ha podido ver en la prensa durante el último tiempo”.

El persecutor añadió que “en este caso, se hizo un trabajo con un sistema de encomiendas en particular, en que personal del OS7 logró frenar el ingreso a la región de un paquete de más de ocho kilos de droga y mediante técnicas investigativas propias de la Ley N.º 20.000, se logró la captura de los dos receptores de dicha droga”.

Respecto de la situación procesal de los detenidos, el fiscal detalló que “ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía y hoy se formalizó y se decretó la prisión preventiva de ambos imputados, por un plazo de investigación de 90 días”.

El Fiscal explicó que las diligencias buscan esclarecer tanto el origen como el destino de la droga.

“Claramente son líneas investigativas diversas, tanto la captación interna como la línea de los proveedores y la distribución en la región”. Por la cantidad de droga, se podrían obtener varios miles de dosis, alcanzando incluso un monto superior a los 100 millones de pesos mediante su tráfico en pequeñas cantidades, explicó el persecutor penal. “Esta droga era claramente para su distribución regional”, dijo.

Mayor incautación realizada por Carabineros durante el año

Por su parte el Prefecto de Carabineros de Aysén, Coronel Juan Abarca, destacó el trabajo conjunto desarrollado junto al Ministerio Público. “Hoy estamos aquí para dar a conocer a la ciudadanía la detención de dos sujetos mayores de edad, chilenos, quienes fueron detenidos en un trabajo mancomunado y dirigido por la Fiscalía de Aysén”.

La autoridad policial explicó que la investigación incluyó distintas áreas de especialización: “En una investigación que consideró perfilamiento, investigación criminal, labores de inteligencia y diligencias operativas propias de la Ley N.º 20.000, la Ley de Drogas”. En este caso, añadió, se logró la incautación de cuatro kilos 680 gramos de clorhidrato de cocaína y el resto, hasta completar ocho kilos, en marihuana.

El Coronel Abarca añadió: “Esta es la incautación más grande que lleva Carabineros durante este año y obedece a fenómenos delictuales que están siendo estudiados”.

Sobre la procedencia y el destino de las sustancias ilícitas, manifestó que “la procedencia de la droga es materia de investigación, pero presumiblemente del norte”. En cuanto a los detenidos, uno “registraba antecedentes pasados por robo en lugar no habitado, pero nada pendiente”.

El Prefecto de Carabineros valoró los resultados obtenidos durante las últimas semanas. “Existe una excelente coordinación con el Ministerio Público y, además, se ha fortalecido la labor de análisis, perfilamiento criminal e inteligencia en drogas”.

Trabajo coordinado entre las instituciones

En tanto el Seremi de Seguridad Pública, Jean Paul Zimmerman, destacó la coordinación entre la Fiscalía y Carabineros. “Por supuesto, es una muy buena noticia. Da cuenta del trabajo coordinado y articulado entre nuestra policía, específicamente el OS7, y la Fiscalía, que es el ente persecutor y quien dirige estas investigaciones. Por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos”.

La autoridad regional agregó que “esta es una demostración más de que, cuando nuestras policías tienen mayores recursos, se pueden ejecutar acciones con mayor especialización. Eso nos permite hoy dar cuenta de un trabajo que nos satisface y que no nos queda más que agradecer”.

Finalmente, el Seremi señaló que este trabajo “ha permitido sacar de circulación alrededor de ocho kilos de droga, con un alto valor. Estamos hablando de 140 millones de pesos aproximadamente, tal vez un poco más, y 16.000 dosis que iban a ser distribuidas en nuestra región. Es una noticia que nos pone muy contentos y, por supuesto, se agradece el trabajo realizado tanto por la Fiscalía y por Carabineros”.