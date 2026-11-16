Este jueves 19 de noviembre se desarrollará una Plaza de Justicia y Derechos Humanos en Melinka, instancia que contará con la presencia de todos servicios dependientes y relacionados del sector, y que contará con la presencia de la seremi de la cartera, Andrea Ponce Olivares.

Cabe mencionar que es la primera vez que se realiza esta actividad en la comuna de Guaitecas, y al igual que la instancia desarrollada en Chile Chico durante el primer semestre, se espera abordar temáticas específicas con públicos objetivos, ya sea con la comunidad escolar, Armada, Carabineros de Chile, personal de salud y funcionarios municipales, así también se ofrecerá atención especializada a la comunidad que así lo requiera, a su vez el Servicio de Registro Civil e Identificación realizará atenciones domiciliarias para adultos mayores y personas postradas para obtención y/o renovación de cédulas de identidad.

Respecto a las temáticas a abordar con personal de la Armada, Carabineros y personal de Salud se encuentran el levantamiento de fallecidos, alcoholemia y cadena de custodia, mientras que la Corporación de Asistencia Judicial abordará la temática de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos con funcionarios municipales y comunidad en general, mientras que con la comunidad escolar la Defensoría Penal Pública y el Servicio de Reinserción Social Juvenil tratará los principales aspectos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En cuanto a la importancia de poder realizar esta actividad en una comuna tan alejada, la seremi de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce Olivares valoró el compromiso de los funcionarios e hizo extensiva la invitación a toda la comunidad de Melinka y alrededores a participar señalando que “llegar por primera vez con una Plaza de Justicia y Derechos Humanos hasta la comuna de Guaitecas es muy significativo, porque sabemos que vivir en una localidad alejada no puede ser un impedimento para acceder a los servicios del Estado. Queremos que los vecinos de Melinka y Repollal puedan realizar sus consultas, recibir orientación y acceder a distintas prestaciones sin tener que trasladarse fuera de la comuna. Agradezco especialmente el compromiso de nuestros funcionarios, quienes harán posible este importante despliegue, y quiero invitar a todos los vecinos y vecinas a aprovechar esta oportunidad, porque nuestro compromiso es seguir acercando la justicia y los servicios públicos a cada rincón de nuestra región, como nos pidió el Presidente Jose Antonio Kast”.

Finalmente, cabe mencionar que dicha jornada permitirá el despliegue de funcionarios del Servicio Médico Legal (SML), Defensoría Penal Pública, Registro Civil e Identificación, Servicio de Reinserción Social Juvenil y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).