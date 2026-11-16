La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó una investigación en contra de un imputado por el delito de femicidio frustrado, hechos ocurridos durante la madrugada del sábado en el contexto de una agresión contra su pareja.

El abogado de la Fiscalía Local de Coyhaique, Matías Manzano Aguayo, explicó que la reacción de la propia víctima permitió frustrar la agresión y solicitar el auxilio de Carabineros.

“El día sábado se controló la detención y se formalizó investigación en contra de un imputado que en la madrugada ese día había tenido un conflicto con su pareja, producto de lo cual se inicia una agresión por parte del imputado que termina con una maniobra de ahorcamiento hacia ella, situación que fue frustrada por la acción de la misma víctima, la cual logra salir al exterior del domicilio a pedir ayuda a personal policial”, comentó el abogado.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, considerando la gravedad de los hechos y sus antecedentes penales anteriores.

“En ese contexto se formalizó investigación por un delito de femicidio, en grado de desarrollo frustrado y se solicitó por parte de la Fiscalía, dado la gravedad del hecho y la extensión de condenas que tiene el imputado a su haber en sus antecedentes, se solicitó la prisión preventiva del imputado, la cual fue concedida por Juzgado de Garantía de Coyhaique y se estableció un plazo de investigación de 60 días”, dijo Matías Manzano.

El persecutor agregó que, para el desarrollo de las diligencias relacionadas con este caso, se coordinó con funcionarios de la Primera Comisaría. “Se trabajó con personal de la población y personal de Carabineros”, finalizó el abogado de la Fiscalía Local de Coyhaique.