Con un despliegue de 16 brigadas terrestres, dos aeronaves y un fuerte énfasis en la prevención, la Región de Aysén lanzó oficialmente la temporada de protección contra incendios forestales 2026-2027. Las autoridades encabezadas por la Delegada Presidencial Regional, Luz María Vicuña, junto al seremi de Agricultura y directores de CONAF y SENAPRED, presentaron un plan de acción que busca anticiparse a los siniestros, especialmente en un año donde las condiciones climáticas derivadas del fenómeno de El Niño exigen una preparación superior.

Un llamado a la responsabilidad ciudadana

La máxima autoridad regional fue enfática en señalar que la prevención es una tarea compartida. «No estamos ajenos a estos fenómenos que cada año son más importantes y este año, producto del evento de El Niño, nos llama a estar mucho más preparados, más atentos y ser mucho más responsables. Esto tiene un profundo llamado a la comunidad, a la responsabilidad individual y colectiva», declaró la Delegada Luz María Vicuña. En esa línea, la autoridad recordó que «un 99% de los incendios forestales tienen origen en la causa humana», refiriéndose a acciones cotidianas como los asados o el uso indebido del fuego. «Todas esas pequeñas cosas que de repente parecen tan cotidianas y mínimas pueden provocar un incendio forestal», advirtió.

Por su parte, el Seremi de Agricultura, Yordy Cea España, entregó detalles del operativo. «Queremos transmitir a la comunidad la tranquilidad que nos hemos preparado a conciencia. Vamos a contar con 16 brigadas a lo largo de la región, desde La Junta hasta O’Higgins, y dos aeronaves en esta temporada: una con base en Coyhaique y una segunda que llegará en diciembre a la comuna de Cochrane», señaló.

La directora regional de CONAF Aysén, Marcela Piñones, destacó la estrategia de anticipación. «Este año particularmente se adelantó la contratación de brigadas que normalmente reforzábamos en diciembre. Partimos con todas las brigadas durante el mes de octubre, manteniendo la misma cantidad, pero con el personal contratado anticipadamente», explicó. Marcela Piñones identificó además las zonas de mayor riesgo, correspondiente a «las localidades de la zona más oriental, tienen mayor riesgo de depredación o de tener un siniestro de mayor magnitud. Sin embargo, el tema aquí es la prevención. Si se cumple con todos los requisitos que CONAF ha estado imponiendo, como evitar quemas y hacer fuego en lugares no habilitados; no deberíamos tener inconvenientes».

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, se sumó al trabajo preventivo. «Con Seguridad Comunitaria hemos duplicado los esfuerzos. Esta temporada vamos a hacer rondas preventivas en balnearios y lugares donde hemos visto actividad humana, como los lagos La Paloma y Elizalde, el puente Las Bandurrias y Tejas Verdes». Gatica valoró especialmente el trabajo de CONAF en la «reducción de la biomasa en la faja o interfaz urbano-rural, que va a permitir reducir en un gran número el riesgo de incendios forestales».

Desde Senapred, su director regional, Alejandro Solar, subrayó la importancia de la coordinación institucional. «Lo importante no es el combate al incendio, sino la prevención y evitar que ocurran. Se han realizado las reuniones y conformado los comités de gestión de riesgos de desastre a nivel regional, provincial y comunal, con la finalidad que todo el sistema esté en condiciones de combatir si es necesario, pero particularmente de prevenir cualquier situación de riesgo para la población y la infraestructura agrícola».

En la labor de protección de incendios forestales son parte también; Bomberos, el Ejército, Fiscalía, Carabineros, PDI, Ministerio de Obras Públicas, entre otras, las que coordinan las acciones a realizar con el objetivo de optimizar esfuerzos y recursos.

Con este despliegue, la Región de Aysén busca enfrentar una temporada compleja, apelando a la tecnología, la preparación técnica y, sobre todo, a la conciencia ciudadana para evitar que una chispa se convierta en una catástrofe.