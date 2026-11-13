Tras una solemne ceremonia administrativa desarrollada en las dependencias del hangar institucional, se llevó a cabo el cambio de mando de la Jefatura de la Zona de Carabineros Aysén.

La ceremonia contó con la presencia de la Contralora General de Carabineros, General Inspector Karina Soza Muñoz, quien actuó en calidad de General Interventor. En la oportunidad, el General Cristián Mansilla Varas asumió como Jefe de Zona Aysén, en tanto que el General Eduardo Palma Fuentes despidió su gestión tras ser destinado a la ciudad de Santiago como Subdirector del Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL).

El acto contó con la presencia de la Delegada Presidencial Regional de Aysén, Luz María Vicuña; el Gobernador de Aysén, Marcelo Santana Vargas; autoridades regionales, comunales, de las Fuerzas Armadas y de Orden, Fiscalía Regional, Defensoría Penal Pública, Contraloría Regional, el Círculo de Alguaciles, miembros de la comunidad y carabineros.

Ejes de la nueva gestión institucional

Al asumir el cargo, el General Cristián Mansilla Varas —quien registra una destacada trayectoria en el área criminalística y hasta entonces como Jefe de Zona de Control Orden Público e Intervención en la Araucanía— trazó los principales lineamientos de lo que será su trabajo en la Zona Aysén:

«Fortalecer las estrategias de despliegue de nuestros carabineros, apuntando siempre a la prevención del delito, y apoyar a las unidades especializadas para mejorar el combate contra el crimen organizado, son los dos grandes ejes que queremos aplicar y potenciar en esta hermosa región», enfatizó el Oficial General, quien indicó que prontamente espera concretar reuniones con el personal y visitas a las unidades y destacamentos a lo largo del territorio.

El General Mansilla ingresó a la institución en 1995. Durante 18 años se desempeñó en el Laboratorio de Criminalística (Labocar) en ciudades como Santiago, Concepción, Punta Arenas, Valparaíso y Temuco. Posterior a su paso como Comisario de la 8ª Comisaría de Temuco y Prefecto de Malleco, fue ascendido a General para dirigir la Zona COP e Intervención en la Macrozona Sur.

Emotiva despedida de la Patagonia

Por su parte, el General Eduardo Palma Fuentes expresó emotivas palabras al hacer un balance de su paso por la Región de Aysén, destacando el espíritu de soberanía que cumplen los uniformados en los sectores más aislados como el glaciar Marconi en Campos de Hielo Sur:

“Me voy con el privilegio de haber conocido a su gente, haber compartido sus esfuerzos y de haber comprendido lo que significa servir en la Patagonia. Aysén no se conoce solamente recorriendo sus caminos, Aysén hay que vivirla, sentir su viento, contemplar sus montañas, enfrentar sus inviernos, navegar en sus aguas y comprender el silencio de sus enormes distancias. Aquí aprendí que la grandeza de la región no se mide solo por la inmensidad de sus paisajes ni la cantidad de kilómetros, sino por el tamaño del corazón de su gente”, expresó.

El Oficial General indicó que hacer patria es hacer soberanía con sacrificio, vivir en paz y con tranquilidad.

Asimismo, agradeció al personal que desarrolla servicios desde La Junta a Villa O’Higgins y desde Melinka hasta los rincones más apartados de la frontera, actuando con vocación, entrega y compromiso. De igual forma agradeció a la Plana Mayor de la Zona Aysén, destacando su lealtad, cariño y profesionalismo para sacar adelante cada tarea encomendada. A la Banda Instrumental, a la Prefectura Aysén, Comisarios, Subcomisarios, Jefes de retenes y destacamentos fronterizos, servicios especializados a quienes agradeció su permanente apoyo y entrega.

En Aysén el Carabinero no es solo el que siempre fiscaliza o patrulla, es muchas veces el que primero llega a una emergencia, auxilia a un extraviado, quien acompaña a una familia en su dolor, es quien protege a una mujer de pide ayuda o entrega tranquilidad a un adulto mayor.

“En el sector de Marconi -en Campos de Hielo Sur entre glaciares y hielos milenarios- nuestros carabineros representan algo que trasciende cualquier instalación, cual es la presencia viva de Chile. La soberanía no solo se declara con palabras, se ejerce con presencia, sacrificio y compromiso”, indicó el General Palma.

Igualmente recordó la creación del Museo de Carabineros de Puerto Aysén, el cual conserva la memoria del héroe nacional, Teniente Hernán Merino Correa y que quienes han presidido a la Institución en el vasto territorio de Aysén.

La esencia de quienes hacen patria

“Pensando también en quienes vendrán, dejamos un mensaje en la cápsula del tiempo para los carabineros del 2126 -quizás los caminos, las comunicaciones y la tecnología serán distintas- pero formulé un deseo cual es que nunca cambie el corazón y la esencia del carabinero”, expresó el Oficial General.

A partir de ese sentimiento nació “Cabalgando con manta y chapka van”, una composición cuya letra fue escrita por el propio General Eduardo Palma en homenaje al patrullaje montado y que fue dedicada a los carabineros que sirven y hacen patria en los confines de la región de Aysén.

“Esto nació del cariño de poder realizar junto a ellos un patrullaje montado, desafiando el viento y la nieve y cumpliendo su servicio con dignidad. Si esa canción acompaña alguna vez a quienes continúen sirviendo aquí, sentiré que una pequeña parte de mi gratitud sigue junto a ustedes”, señaló con emoción.

Paralelamente agradeció el apoyo de los Alguaciles en momentos complejos, así como el apoyo de las autoridades -Delegada Presidencial, Gobierno Regional, Seremi de Seguridad Pública, Ejército, Armada, Fach, Gendarmería, Policía de Investigaciones de Chile, Bomberos, Fiscalía, municipios, servicios públicos y organizaciones sociales y medios de comunicación- por el trabajo conjunto, la cooperación profesional y el apoyo entregado a la gestión en virtud del propósito superior compartido de proteger a las personas, prevenir y servir a Chile.

Al cierre de la actividad, la General Inspector Karina Soza valoró el trabajo desplegado por el General Palma y le deseó éxito al General Mansilla en sus nuevos desafíos, instando a ambos oficiales a mantener la entrega y el compromiso institucional al servicio de la ciudadanía.